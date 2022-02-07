صحة

نقص في فيتامين واحد يمكن أن يزيد خطر "المرض الشديد" بـ"كورونا" 14 ضعفا!

Lebanon 24
07-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-915855-637798433354368230.jpg
Doc-P-915855-637798433354368230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثبت اللقاح نجاحا كبيرا في وقف موجة عدوى "كوفيد-19"، ويأمل الباحثون أن ينجح في وضع حد للوباء.

ولكن، يحذر الباحثون من أن نقص فيتامين واحد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة 14 ضعفا.

ويعرف فيتامين (د) بأنه عنصر غذائي معروف بقوة لدوره في دعم جهاز المناعة. وشجعت الهيئات الصحية على نطاق واسع تناول مكملات فيتامين (د) للمساعدة في تعزيز الدفاعات المناعية عندما بدأ الوباء. ويشتهر هذا الفيتامين بدوره في الحفاظ على صحة العظام، من خلال تسهيل امتصاص الأمعاء للكالسيوم. ووفقا للنتائج الجديدة، يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من المغذيات عاملا محددا رئيسيا لنتائج الفرد بعد الإصابة بـ"كوفيد".

وأكدت دراسة جديدة الاقتراحات المبكرة بأن نقص فيتامين (د) قد يفضي إلى نتيجة أسوأ لمرض فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-02-07
12:00 | 2022-02-07
10:00 | 2022-02-07
08:00 | 2022-02-07
07:00 | 2022-02-07
05:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website