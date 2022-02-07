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صحة
نقص في فيتامين واحد يمكن أن يزيد خطر "المرض الشديد" بـ"كورونا" 14 ضعفا!
Lebanon 24
07-02-2022
|
16:00
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أثبت اللقاح نجاحا كبيرا في وقف موجة عدوى "كوفيد-19"، ويأمل الباحثون أن ينجح في وضع حد للوباء.
ولكن، يحذر الباحثون من أن نقص فيتامين واحد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة 14 ضعفا.
ويعرف فيتامين (د) بأنه عنصر غذائي معروف بقوة لدوره في دعم جهاز المناعة. وشجعت الهيئات الصحية على نطاق واسع تناول مكملات فيتامين (د) للمساعدة في تعزيز الدفاعات المناعية عندما بدأ الوباء. ويشتهر هذا الفيتامين بدوره في الحفاظ على صحة العظام، من خلال تسهيل امتصاص الأمعاء للكالسيوم. ووفقا للنتائج الجديدة، يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من المغذيات عاملا محددا رئيسيا لنتائج الفرد بعد الإصابة بـ"كوفيد".
وأكدت دراسة جديدة الاقتراحات المبكرة بأن نقص فيتامين (د) قد يفضي إلى نتيجة أسوأ لمرض فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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