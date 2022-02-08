صحة

7 أطعمة قد تساعد فى تخفيف القلق والتوتر

Lebanon 24
08-02-2022 | 08:00
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قد يساعد الطعام الصحي في تخفيف القلق والتوتر الذي قد يصيب البعض في عدد من المناسبات، ويجب الابتعاد عن التدخين أو تناول الأطعمة السريعة التي قد يحتاجها جسمك بشكل أكبر في فترة الشعور بالتوتر والقلق، لذا في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة قد تساعد في تخفيف القلق والتوتر أضفها لنظامك الغذائي، بحسب موقع pinkvilla.

التوت
إن اشتهاء السكر هو نتيجة طبيعية للقلق، لذلك يمكن أن تتناول أنواع التوت المتوفرة بشكل شائع والتي تمتلئ بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا المتضررة والمجهدة وتصلحها لذا تناول الكثير من التوت  والفراولة حتى تشعر بالاسترخاء.
شاي الأعشاب
الأشخاص الذين يتعرضون للكثير من الضغط والإجهاد يمكنهم شرب الشاي، فهو بديل جيد عن المشروبات الغازية. 
وبعض الأعشاب مثل اللافندر والبابونج وأوراق الشاي الأخضر تحتوي على مضادات الأكسدة التي تهدئ أعصابك. يأتي شرب هذه الأشياء مع فائدة إضافية تتمثل في النوم الجيد وإزالة السموم.
الشوكولاتة
يضر السكر بأعصابنا أكثر من مجرد إرخائها وبالتالي، ليست أي شوكولاتة فقط هي التي تساعد على تخفيف التوتر ولكن الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات من العناصر الغذائية التي تشكل مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تهدئة قلقك.
المكسرات
المكسرات مثل الجوز واللوز مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة والبروتينات والأهم من ذلك المغنيسيوم الذي يساعد في الحفاظ على الناقلات العصبية في الجسم ودعم عمل الدماغ.
فيتامين سي
من المعروف الآن أن فيتامين سي هو مسكن كبير للتوتر، وبالتالي، فإن الفواكه مثل البرتقال والليمون والعنب تساعد في تخفيف توتر الأعصاب ويوجد فيتامين سي أيضاً فى الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخس والبقدونس وهى أيضًا مفيدة جدًا في تخفيف القلق.
السمك
أنواع الأسماك مثل السردين والسلمون لها فوائد كبيرة للأشخاص الذين يعانون من القلق والسبب هو أن هذه الأسماك تحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3، وهو حمض دهني يحافظ على الأداء الإدراكي للدماغ، بالإضافة إلى موازنة الهرمونات وبالتالي الحفاظ على صحتك العقلية أيضًا.

الزبادي
الزبادى غنى بالبكتريا المفيدة للأمعاء والتي تسمى "البروبيوتيك"، والزبادي يساعد في علاج القلق والاكتئاب، لذا يمكنك إدخال الزبادي في وجباتك، لتحافظ على هدوئك وسعادتك.
المصدر: اليوم السابع
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