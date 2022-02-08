الشم والتذوّق... 50% من مرضى كورونا يعانون من تغيرات طويلة الأمد في الحواس

أفادت دراسات أولية أن نصف الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا قد يعانون من تغيرات طويلة المدى في حواسهم.أجرى باحثون في معهد كارولينسكا في ستوكهولم اختبارات على 100 شخص فقدوا حاسة الشم بعد نوبة من كورونا في آذار 2020 ووجدوا أنه بعد 18 شهرًا، لم يسترد واحد من كل 20 شيئًا على الإطلاق.ووفقا لتقرير موقع " dailymail" أشارت الأبحاث السابقة إلى أن عددًا مشابهًا لا يزال يعاني من هذه الأعراض المخادعة المزعجة بعد 6 أشهر من التعافي من المرض الأولي. لكن النتائج المنشورة حديثًا تشير إلى أنه ، في أقلية كبيرة قد يستمر لفترة أطول.إلى جانب الحمى والسعال ، يعد هذا أحد السمات المميزة والأكثر إثارة للدهشة لـ كورونا : فقدان حاسة الشم. عادة ما يكون مصحوبًا بعدم القدرة على تذوق أي شيء ، حيث ترتبط الحواس ارتباطًا جوهريًا. وقال التقرير في كثير من الحالات المشكلة تحل نفسها في غضون أسابيع.يعتبر فقدان حاسة الشم أو التذوق من الأعراض الشائعة للأشخاص الذين يعانون من فيروسات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التورم في الحلق والأنف يمكن أن يعطل حاسة الشم ومستقبلات التذوق. لكن في بعض الأحيان يمكن للفيروسات أن تلحق الضرر أيضًا بالأعصاب الصغيرة في ممر الأنف ، مما يقلل بشكل كبير من الإحساس حتى بعد مغادرة الفيروس للجسم.ومع تعافي هذه الأعصاب ، يعود بعضها إلى قوتها الكاملة بسرعات مختلفة عن غيرها ، مما يؤدي إلى تشوه الرائحة، تظهر الدراسات التي تبحث في حاسة الشم والتذوق الناجم عن نزلات البرد أن بعض المرضى قد يستغرقون سنوات لاستعادة حواسهم بالكامل.من المعروف منذ فترة طويلة أن الفيروسات تسبب اضطرابات في الرائحة ، لكن الحجم الهائل لعدوى Covid مرتفع جدًا لدرجة أن هذه المشكلة أصبحت ملحوظة بشكل أكبر، ما زلت أستقبل عدة مئات من المرضى الجدد المحالين إلي كل شهر ، وجميعهم يعانون من مشاكل الرائحة والتذوق.