لعشاق الفول السوداني... اليكم الكمية الموصى بها يوميا



إليك كمية الفول السوداني التي يمكنك تناولها في اليوم ومن الذي يجب أن يكون شديد الحذر معه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. إنه مصدر للدهون الصحية التي قد تساعدك على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. على الرغم من أن الفول السوداني هو أحد أصح المكسرات، إلا أن الإفراط في تناوله في وقت واحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية.إليك كمية الفول السوداني التي يمكنك تناولها في اليوم ومن الذي يجب أن يكون شديد الحذر معه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. إنه مصدر للدهون الصحية التي قد تساعدك على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.



نظرا لوجود وفرة من العناصر الغذائية، فمن المفيد تناول الفول السوداني بانتظام في النظام الغذائي، لكن يكفي حفنة منه في اليوم.

وإذا كنت تنشر زبدة الفول السوداني على شريحة الخبز، فإن ملعقتين كبيرتين يوميا هي الحد الصحي الموصى به. وأفضل وقت لتناول الفول السوداني هو المساء كوجبة خفيفة.

الفول السوداني مصدر ممتاز للفوسفور الذي يتم تخزينه على شكل حمض الفيتيك أو الفيتات.

تناول الكثير من الفيتات في وقت واحد قد يمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمنغنيز. بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات ويفتح الباب أمام مشاكل صحية أخرى. يحتوي على معادن شحيحة مثل المغنيسيوم والفولات والنحاس والأرجينين.نظرا لوجود وفرة من العناصر الغذائية، فمن المفيد تناول الفول السوداني بانتظام في النظام الغذائي، لكن يكفي حفنة منه في اليوم.وإذا كنت تنشر زبدة الفول السوداني على شريحة الخبز، فإن ملعقتين كبيرتين يوميا هي الحد الصحي الموصى به. وأفضل وقت لتناول الفول السوداني هو المساء كوجبة خفيفة.الفول السوداني مصدر ممتاز للفوسفور الذي يتم تخزينه على شكل حمض الفيتيك أو الفيتات.تناول الكثير من الفيتات في وقت واحد قد يمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمنغنيز. بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات ويفتح الباب أمام مشاكل صحية أخرى.