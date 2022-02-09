الجلوس لفترة طويلة... خطر نعيشه في يومياتنا

صدق أو لا تصدق، يمكن أن يكون للجلوس فترة طويلة عواقب سلبية على أجسامنا، وهذا هو السبب في أن أخذ فترات راحة تنشيط أمر ضروري لتجنب بعض المشاكل الصحية، وفقا لتقرير في موقع أمليور تاسنتي Améliore ta Santé الفرنسي.في بعض الأحيان نقوم بمهام تتطلب منا الجلوس بهدوء فترة طويلة، ويعد العمل على الحاسوب، أو أن نكون في حفل استقبال أو مشاهدة التلفزيون، من بين أشياء أخرى، إنه ليس أمرا جيدًا لجسمنا وقد نمرض أو نشعر بعدم الراحة.إذا كنت تقضي ساعات طويلة من اليوم جالسًا، فمن المهم أن تتخذ بعض الاحتياطات. بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بحياة صحية وتجنب العواقب طويلة المدى.ما الضرر الذي يمكن أن نلحقه بأنفسنا من الجلوس طويلا؟1- السمنةقلة النشاط البدني تعزز زيادة الوزن. عندما يكون لديك نمط حياة خامل، فإن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها يكون دائمًا أكبر من العدد الذي تحرقه. وهذا يسبب ظهور دهون الجسم. كما تؤدي السمنة إلى زيادة خطر مشاكل مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.2- انحراف العمود الفقرييتسبب الجلوس فترة طويلة في وضعية سيئة لعمودنا الفقري. وإذا لم نجلس بشكل صحيح، فمن الممكن حدوث انحناء في العمود الفقري.3- ضمور العضلاتعندما تجلس مدة طويلة، وتتكرر هذه العادة السيئة يوميًا، فمن الممكن أن تصاب بالضمور في العضلات، وذلك بسبب قلة حركة العضلات والمفاصل. لهذا السبب من المهم أن تستمر في الحركة خلال يوم عملك.4- ضعف الدورة الدموية بالساقينالمضاعفات الأخرى التي تنشأ من الجلوس وقتا طويلا هي مشاكل الدورة الدموية. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يحدث انسداد بأحد الأوردة، أو ما يعرف بالخثار الوريدي.وضعف الدورة الدموية بالساقين يعزز ظهور الدوالي. كما أنه يسبب احتباس السوائل بالساقين والكاحلين. هذا هو السبب في أنه من المهم الحفاظ على حركة الأطراف السفلية وتغيير الوضع بشكل متكرر.5- الإمساكتتأثر حركة الأمعاء أيضًا بالجلوس المطول، واستمرارنا بالحركة يساعد على الهضم. ويمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى تغييرات في التمثيل الغذائي الخاص بك، وهذا يسبب الإمساك. فإذا وجدت صعوبة في الذهاب إلى المرحاض بانتظام، فمن الأفضل عدم الجلوس فترة طويلة حتى لا تتفاقم مشكلتك.