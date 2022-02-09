صحة

حماس إلتقت أنصار الله في صيدا وبحثت في التطورات في فلسطين والمنطقة

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:23
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 إلتقى رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالخارج علي بركة، الامين العام لحركة المقاومة الاسلامية - أنصار الله ماهر عويد في منزله بمدينة صيدا، وضم وفد الحركة مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة، نائب المسؤول السياسي في منطقة صيدا أبو أحمد الفضل، في حضور عضوي قيادة حركة أنصار الله ابو طارق الجشي وابو محمد المصري.
 
واستعرض الجانبان آخر التطورات في فلسطين والمنطقة، ودانا العدوان الصهيوني الأخير على سوريا.
 
ونددا ب"الجريمة الصهيونية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس أمس"، مؤكدين ان "هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة، وهذا يتطلب من كل الفصائل والقوى الفلسطينية توحيد الصفوف في مواجهته".
 
وشددا على أن "المدخل الصحيح لانهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف يكون بتنفيذ الاتفاقات السابقة واجراء حوار وطني شامل لوضع استراتيجية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار".
 
وختما بالتأكيد على "دعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره وبناء أفضل العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق".
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