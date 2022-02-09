الموز.. استمتع بفوائده وتجنب مخاطر الإكثار من تناوله

عدد لا يحصى من الفوائد الصحية يمكن أن يوفرها الموز لجسمك، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وبعض المعادن التي يحتاجها جسمك يومياً، لكن من المهم معرفة جميع الآثار الجانبية التي تحدث عند تناول الموز، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلون الموز عند تقشيره، وفقاً لما نشره موقع "eatthis".1. الحصول على كمية من البوتاسيوم:يمكن أن تزود حبة موز صغيرة بحجم 7 بوصات جسمك بحوالي 422 ملليغرام من البوتاسيوم، وهو ما يمثل حوالي 9 ٪ من الكمية الموصى بها، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من زيادة البوتاسيوم في اليوم، فهناك بعض الأطعمة مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ والعدس تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم أو أكثر بكثير من البوتاسيوم الموجود في الموز.2. يحول الموز النشا إلى السكر:عندما يتحول لون الموز من الأخضر إلى الأصفر، يصبح أكثر حلاوة و له تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم، ويضمن تناول الموز وهو لا يزال لونه أخضر قليلاً الحصول على أفضل تأثير لتثبيت نسبة السكر في الدم.3. يسبب الإمساك:قد يؤدي الموز غير الناضج إلى تفاقم مشاكل الإمساك، بسبب الهضم البطيء للجزيئات الفريدة من نوعها في الموز الأخضر وهى ألياف البكتين والنشا المقاوم، يجب على الأفراد الذين لديهم بالفعل عملية هضم بطيئة توخي الحذر، اشرب الكثير من الماء عند تناول الموز «الأخضر».4. ستحصل على دفعة من الإلكتروليتات:يحتوي الموز بشكل طبيعي على ما يقرب من 10% من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم والماغنيسيوم، والمعروف أيضاً باسم المعادن الأساسية التي تتكون منها الإلكتروليتات، هذا مزيج يصعب العثور عليه في الطبيعة، تنقل الإلكتروليتات الماء والطاقة إلى العضلات بدلاً من مجرى الدم، هذا يعني أن عضلاتك تحصل على الوقود الذي تحتاجه حتى تتمكن من العودة إلى صالة الألعاب الرياضية مع عدم الشعوربالاجهاد، تناول موزة بعد التمرين، واشرب الكثير من السوائل .5. تناول الموز يرطب جسمك:يعتبر الموز مرطباً عضوياً بسبب محتواه من الإلكتروليت، أظهر الجمع بين الإلكتروليتات وكمية الماء التي تتناولها أنه أكثر ترطيباً من الماء، حيث يفقد الشخص البوتاسيوم في العرق عند ممارسة الرياضة، مما يؤدي غالباً إلى تقلصات العضلات، يجب تجديد مستويات البوتاسيوم والصوديوم جنباً إلى جنب مع الماء إذا كنت قد مارست الرياضة لأكثر من ساعة .6. يمكن أن يوازن الموز ضغط الدم:محتوى البوتاسيوم في الموز، والعديد من الفواكه والخضروات الأخرى، يوازن الصوديوم في الجسم، مما يؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم، لأن الصوديوم والبوتاسيوم يعملان معاً في الجسم، فإن إضافة الموز إلى نظام غذائي عالي الصوديوم قد يؤثر إيجاباً على ضغط الدم.7. الشعور بالشبع:الموز وخاصة الموز الأخضر غني بنوعين من الألياف البكتين والنشا المقاوم، تعتبر الموزة متوسطة الحجم مصدراً جيداً للألياف لأنها تحتوي على ثلاثة غرامات من الألياف الكلية، تعمل هذه الألياف على إبطاء عملية الهضم وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول .