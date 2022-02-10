فيتامين "د" يحسّن قدرتك على التركيز

من التنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الرسائل النصية أثناء القيادة، يمكننا جميعًا الاعتراف بأن حياتنا أصبحت أكثر تشتتًا. يبدو أن كل ركن من أذهاننا مشغول بجزء من المعلومات التي يمكن أن تعيقنا عن التركيز على المهمة التي في متناول اليد. ومع ذلك، قد لا تكون الانحرافات الذهنية والإفراط في المعلومات هي الأسباب الوحيدة التي تجعلك تكافح من أجل التركيز. قد يكون السبب وراء نقص الفيتامينات هو أنك تواجه مشكلة في إكمال مهمة عمل أو مشروع منزلي.مع وجود الكثير من الفيتامينات للاختيار من بينها، ما هي الفيتامينات التي تحتاجها للمساعدة في تحسين تركيزك؟ وفقًا لموقع Healthline، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تشتت الدماغ وضعف التركيز ومشكلات في الذاكرة. من ناحية أخرى، تشير الدراسات إلى أن لفيتامين د تأثيرًا كبيرًا في الصحة الإدراكية. وجد العلماء في جامعة مانشستر أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين د كان أداؤهم أفضل باستمرار في مقاييس الانتباه ومعالجة المعلومات بسرعة أكبر.لأن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون فهو يدعم الوظائف والعمليات الطبيعية داخل الجسم.يوجد فيتامين د في الأطعمة مثل السلمون والبيض والفطر والحبوب المدعمة ومنتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبشر الحصول على فيتامين د وتصنيعه من التعرض لأشعة الشمس، على الرغم من عدم التوصية بالتعرض لأشعة الشمس للجميع أو لفترات طويلة. على هذا النحو، يمكن أن تؤثر عوامل مثل لون البشرة، والمكان الذي تعيش فيه، ووزنك، وعمرك، وحتى كمية الواقي من الشمس الذي تستخدمه في قدرة جسمك على إنتاج فيتامين د.