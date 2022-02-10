هل تحسن مواقع التواصل صحتنا العقلية؟ إكتشف الحقيقة

ناقشت العديد من وسائل الإعلام والمصادر الأكاديمية الدور الفعال والقوي لمواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الإنترنت عندما يتعلق الأمر بالتأثير السياسي والتسويقي. لكن، لم يتطرق الكثير لفوائد مواقع التواصل الاجتماعي وما يتعلق بها على السلوك الصحي الإيجابي للأفراد.

فوائد التكنولوجيا ومواقع التواصل على الصحة العقلية

1. قد تكسر العوائق التي تعترض سبيل الوصول للرعاية الصحية

قد توفر التكنولوجيا وصولاً أسهل إلى الرعاية لأولئك الذين يعيشون في مناطق ذات تغطية محدودة للخدمات الصحية (مثل المناطق الريفية حيث يكون مقدمو خدمات الصحة العقلية عملة نادرة)، وذلك عبر الرعاية الصحية والعلاج عن بعد.



كما قد تشجع التقنية أيضًا أولئك الذين يفضلون طرح أسئلة طبية بأسماء مجهولة وبطريقة وصول أكثر سهولة، من خلال الأطباء الافتراضيين أو عبر نقاط أخرى للوصول إلى المعلومات.



وفي حين يضحك البعض من فكرة مدرسة غوغل الطبية، إلا أنه لا يزال هناك تأثير لا يمكن إنكاره للمصادر الإلكترونية في مجال المعلومات الصحية، والمفتاح هنا هو في توفير مصادر معلومات عالية الجودة ومطلعة بشكل صحيح وفحصها من خلال مواقع الويب والواجهات سهلة الاستخدام وذات التصميم الجيد والسمعة الطيبة. 1. قد تكسر العوائق التي تعترض سبيل الوصول للرعاية الصحيةقد توفر التكنولوجيا وصولاً أسهل إلى الرعاية لأولئك الذين يعيشون في مناطق ذات تغطية محدودة للخدمات الصحية (مثل المناطق الريفية حيث يكون مقدمو خدمات الصحة العقلية عملة نادرة)، وذلك عبر الرعاية الصحية والعلاج عن بعد.كما قد تشجع التقنية أيضًا أولئك الذين يفضلون طرح أسئلة طبية بأسماء مجهولة وبطريقة وصول أكثر سهولة، من خلال الأطباء الافتراضيين أو عبر نقاط أخرى للوصول إلى المعلومات.وفي حين يضحك البعض من فكرة مدرسة غوغل الطبية، إلا أنه لا يزال هناك تأثير لا يمكن إنكاره للمصادر الإلكترونية في مجال المعلومات الصحية، والمفتاح هنا هو في توفير مصادر معلومات عالية الجودة ومطلعة بشكل صحيح وفحصها من خلال مواقع الويب والواجهات سهلة الاستخدام وذات التصميم الجيد والسمعة الطيبة.



تزدهر تطبيقات المحمول والإنترنت فيما يتعلق بالطرق الإضافية لرصد السلوكيات الصحية وتشجيع الالتزام بنظم العلاج.فهناكالتطبيقات التي تتابع جرعات الأدوية اليومية، أو تقدم تذكيرًا، أو تتابع النشاط البدني، أو أعراض القلق.. كلها وغيرها متوفرة الآن، وهناك غيرها في الطريق، وتوفر بعض التطبيقات الأخرى تمارين العلاج السلوكي المعرفي أو تقنيات الاسترخاء.



وتظهر العديد من الدراسات أن هذه التطبيقات يمكن أن تحسن النتائج الصحية في مجالات متعددة، كل شيء بدءًا من مستويات الكولسترول وانتهاءً بسلوكيات الإدمان.

3. قد توفر بيانات كبيرة لحل أو الإبلاغ عن قضايا الرعاية الصحية

قد يوفر تتبع وتجميع مجموعات كبيرة من البيانات المتاحة عبر مواقع الويب أو التطبيقات الشهيرة عبر الإنترنت إحصاءات قيّمة عن السلوكيات الصحية، حيث لاحظت بعض التحليلات التي تبحث في الكلمات المفتاحية أنماطًا غير معروفة سابقًا عن الأشخاص الذين يرجح أن يكون لديهم اكتئاب أو حتى أفكار انتحارية.



بينما ينظر آخرون إلى العوامل البيئية أو السكانية في مخابئ البيانات عبر الإنترنت لمعرفة من يحتمل أن يكون لديه معدلات أعلى من السمنة أو الإدمان وغيرهما، كما قد تشير بعض عمليات البحث الرائجة عبر الإنترنت إلى تأثيرات جانبية غير معروفة من قبل لدواء معين، أو قد تشير إلى اتجاهات فعالة (جيدة أو سيئة) بعد التدخلات مثل اللقاحات خلال موسم الإنفلونزا. 2. قد توفر أدوات تكميلية لتحسين الرعايةتزدهر تطبيقات المحمول والإنترنت فيما يتعلق بالطرق الإضافية لرصد السلوكيات الصحية وتشجيع الالتزام بنظم العلاج.فهناكالتطبيقات التي تتابع جرعات الأدوية اليومية، أو تقدم تذكيرًا، أو تتابع النشاط البدني، أو أعراض القلق.. كلها وغيرها متوفرة الآن، وهناك غيرها في الطريق، وتوفر بعض التطبيقات الأخرى تمارين العلاج السلوكي المعرفي أو تقنيات الاسترخاء.وتظهر العديد من الدراسات أن هذه التطبيقات يمكن أن تحسن النتائج الصحية في مجالات متعددة، كل شيء بدءًا من مستويات الكولسترول وانتهاءً بسلوكيات الإدمان.3. قد توفر بيانات كبيرة لحل أو الإبلاغ عن قضايا الرعاية الصحيةقد يوفر تتبع وتجميع مجموعات كبيرة من البيانات المتاحة عبر مواقع الويب أو التطبيقات الشهيرة عبر الإنترنت إحصاءات قيّمة عن السلوكيات الصحية، حيث لاحظت بعض التحليلات التي تبحث في الكلمات المفتاحية أنماطًا غير معروفة سابقًا عن الأشخاص الذين يرجح أن يكون لديهم اكتئاب أو حتى أفكار انتحارية.بينما ينظر آخرون إلى العوامل البيئية أو السكانية في مخابئ البيانات عبر الإنترنت لمعرفة من يحتمل أن يكون لديه معدلات أعلى من السمنة أو الإدمان وغيرهما، كما قد تشير بعض عمليات البحث الرائجة عبر الإنترنت إلى تأثيرات جانبية غير معروفة من قبل لدواء معين، أو قد تشير إلى اتجاهات فعالة (جيدة أو سيئة) بعد التدخلات مثل اللقاحات خلال موسم الإنفلونزا.

4. يمكن أن تساعد في نشر الرسائل الصحية

من خلال تسخير قوة الاتصال السريع والواسع، يمكن لمبادرات الصحة العامة علىشبكات التواصل الاجتماعي الوصول إلى جمهور أوسع أو مستهدف لعوامل خطر أو رسائل معينة، وذلك عبر وسائل مثل المجموعات على الإنترنت التي تناقش الاكتئاب أو إدمان الكحول، أو مجموعات الفئات العمرية المعرضة لظروف معينة، كما يمكن لمشاركة القصص الشخصية للمرض بشكل أكثر صراحة مما يظهر في وسائل الإعلام السائدة أن يقلل من وصمة العار ويعزز فهم الناس لما يحدث بالفعل مع هذه الأمراض.



وهذه بعض نماذج للتطبيقات والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية في المجال الصحي، وهي في الحقيقة مجرد بداية، ولا تزال التحليلات المبتكرة للبيانات والترويج الصحيين تنمو لدى القطاعات الأكاديمية والتجارية وقطاعات الصحة العامة.



ويجب أن يكون هناك نقاش حول كيفية الحفاظ على الصرامة والنزاهة العلمية عند تقييم وتنظيم التدخلات الصحية الرقمية وفائدتها وسلامة الناس، وهناك أيضًا حاجة إلى إجراء مفاوضات أخلاقية مستمرة حول كيفية تحقيق التوازن بين هذه المبادرات ودوافع الخصوصية والربح التي تمضي قدمًا في هذا العالم الجديد الشجاع.

(موقع صحتك)