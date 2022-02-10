زيدوا ساعات نومكم.. ينقص وزنكم

الصيام المتقطع، الرياضة، تناول الطعام في أوقات محددة، كلها طرق لفقدان الوزن. ولكن هل تعلمون أنه يمكنكم خسارة وزنكم بمجرّد زيادة ساعات نومكم؟ بالفعل، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، فإن قضاء المزيد من الوقت في السرير يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.وانطلق باحثو الدراسة، وهم من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة، من ملاحظة مهمة، حيث قالت إسراء تسالي المؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان جامعي: "لقد أظهرنا نحن وعلماء آخرون أن قلة النوم لها تأثير على تنظيم الشهية الذي يؤدي إلى زيادة تناول الطعام، وبالتالي يعرّض لخطر زيادة الوزن بمرور الوقت، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت زيادة مدة النوم تقلل من مخاطر السمنة".وللوصول إلى استنتاجاتهم وتحديد آثار النوم لمدّة أطول على الوزن، أجرى الباحثون تجربة على 80 بالغاً يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، وكانوا ينامون عادة أقل من 6 ساعات ونصف في الليلة.قسّم العلماء هؤلاء المتطوعين إلى مجموعتين، وتابعوهم خلال فترة تتراوح من 1 نوفمبر 2014 إلى 30 أكتوبر 2020.كان على الجميع مواصلة أنشطتهم اليومية في المنزل، من دون نظام غذائي أو نشاط بدني. طلب الباحثون من عدد منهم النوم لمدة تصل إلى 8 ساعات ونصف في الليلة لمدة أسبوعين، ومن البقية الاستمرار في النوم لأقل من 6 ساعات ونصف.بيّنت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون لفترة أطول شهدوا انخفاضاً في السعرات الحرارية التي يتناولونها بنحو 270 سعرة حرارية في اليوم مقارنة بالبالغين الذين ينامون لفترة أقل. وخلص الفريق إلى أن النوم لفترة أطول كان فعالاً في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة. وأوضحت إسراء تسالي: «على الرغم من أن الدراسة لم تقيِّم العوامل التي قد تكون قد أثرت في سلوكيات النوم، فإن الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ظهر كتدخل رئيسي في زيادة النوم».وختمت قائلة: "إذا تم الحفاظ على نمط نوم صحي على مدى فترة زمنية طويلة، فسيؤدي ذلك إلى إنقاص الوزن بمرور الوقت. بمجرّد زيادة ساعات النوم، قد نكون قادرين على تخفيض وزننا".