دراسة تحذّر مرضى الضغط من تناول الباراسيتامول فترة طويلة

حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويتناولون الباراسيتامول لفترة طويلة يواجهون خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.وقال باحثون في جامعة إدنبرة إن الأطباء يجب أن يفكروا في المخاطر والفوائد التي تلحق بالمرضى الذين يتناولون الباراسيتامول على مدى عدة أشهر. ولكنهم أكدوا أن تناول المسكنات لعلاج الصداع أو الحمى آمن.وبين الدكتور إيان ماكنتاير، استشاري الصيدلة السريرية وأمراض الكلى في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، أن "الأمر لا يتعلق باستخدام الباراسيتامول لمدى قصير لعلاج الصداع أو الحمى، وهو بالطبع أمر جيد، لكن بالاستخدام المنتظم على المدى الطويل لعلاج الآلام المزمنة".وأكد الباحثون أن هذه الدراسة تدعم دراسات سابقة، ما يعني أن النتائج قد تنطبق على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.ويُعتقد أن واحداً من كل عشرة أشخاص في المملكة المتحدة يتناول الباراسيتامول بانتظام لعلاج الألم المزمن، ويعاني واحد من كل ثلاثة من ارتفاع ضغط الدم.وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تؤدي إلى ضرورة مراجعة وصفات الباراسيتامول الطويلة الأمد للمرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.وتتبعت الدراسة 110 من المتطوعين، ويتناول ثلثا المشاركين أدوية لارتفاع ضغط الدم. وفي تجربة عشوائية، طُلب منهم تناول "1" غرام من الباراسيتامول أربع مرات يومياً لمدة أسبوعين، وهي جرعة شائعة لمرضى الألم المزمن، ثم تناول علاج وهمي لمدة أسبوعين آخرين.وأوضح البروفيسور جيمس دير، عالم الصيدلة الإكلينيكي في إدنبرة، أن التجربة أظهرت أن الباراسيتامول يزيد ضغط الدم أكثر بكثير من العلاج الوهمي.وينصح الباحثون الأطباء ببدء إعطاء جرعة منخفضة من الباراسيتامول للمرضى الذين يعانون من آلام مزمنة، ومراقبة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب عن كثب.وقال الدكتور ديبيندر جيل، محاضر في علم العقاقير والعلاجات في جامعة سانت جورج، إن الدراسة التي نُشرت في مجلة سيركوليشن، وجدت زيادة طفيفة ولكن ذات مغزى في ضغط الدم لدى السكان الاسكتلنديين البيض.وأضاف: "ليس من الواضح ما إذا كانت الزيادة الملحوظة في ضغط الدم ستستمر مع استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل. وليس معروفاً على وجه اليقين ما إذا كانت أي زيادة في ضغط الدم تُعزى إلى استخدام الباراسيتامول ستؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".من جهته قال الدكتور ريتشارد فرانسيس، من الجمعية المعنية بالسكتات الدماغية، إن هناك حاجة لمزيد من البحث على الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم طبيعي وصحي، على مدى فترة زمنية أطول، «لتأكيد مخاطر وفوائد استخدام الباراسيتامول على نطاق أوسع».