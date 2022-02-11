صحة

كورونا والوزن الزائد... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 14:00
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أكدت دراسة حديثة أن مرضى السمنة الذين تعافوا من كورونا يتمتعون بحماية أفضل من العدوى المستقبلية، قياسا بأصحاب الأوزان العادية الذين تعافوا من المرض.
وكشفت أن العلاقة بين الوزن الزائد والأجسام المضادة لكورونامقارنة بين فعالية المناعة الناتجة عن التطعيم والشفاء من "كوفيد - 19".
وأظهرت الدراسة ، أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا يتمتعون باستجابة وحماية مناعية أعلى، مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.

وخلصت الدراسة إلى أن الأجسام المضادة لدى المتعافين ومؤشر السمنة لديهم 30 أو أعلى، كانت أعلى في جميع النقاط الزمنية مقارنة بالمرضى الذين يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30.

(نوفوستي)
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