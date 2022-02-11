هل تؤثر لقاحات كورونا على اضطرابات الحيض؟

قالت لجنة السلامة في وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تراجع تقارير عن نزيف حيض غزير وغياب الدورة الشهرية بعد تلقي لقاحي كوفيد-19 من فايزر-بيونتك ومودرنا.وأضافت الوكالة أن هذا التقييم يأتي في ضوء تقارير عن اضطرابات في الدورة الشهرية بعد تلقي اللقاحين.ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك علاقة سببية بين اللقاحين والتقارير، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت في ديسمبر الماضي أيضا إنها لم تثبت وجود صلة بين التغيرات في الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19، بعد أن أشارت دراسة في النرويج إلى أن بعض النساء عانين من غزارة دماء الحيض بعد تطعيمهن.وأضافت الوكالة اليوم الجمعة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات تؤثر على الخصوبة.