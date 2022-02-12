صحة

فترة حضانة أوميكرون تختلف عن باقي السلالات... والحذر مهمّ!

Lebanon 24
12-02-2022 | 02:00
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متحوّر اوميكرون لا زال يتفشى في العالم ويُسجّل عدد كبير من الإصابات به، ومن الحقائق الاساسية حوله انّ فترة حضانته تختلف عن باقي السلالات.

فمنذ بدء إنتشاره في جنوب افريقيا إنطلقت الدراسات والأبحاث حول هذا المتحور الجديد من كورونا فيروس، ومن بينها الخصائص التي يتمتع بها وإذا كانت مشابهة لمتحورات أخرى.

ما هي فترة حضانة أوميكرون؟

إنّ فترة حضانة الفيروس هي المدة الزمنية الفاصلة بين إلتقاط العدوى وبدء ظهور الأعراض على الشخص المصاب بكورونا.

ومن ناحية متحور أوميكرون، فقد أظهرت الأبحاث التي أجراها الخبراء، أنّ فترة حضانته تختلف عن تلك الخاصة بسلالة دلتا بدرجة واحدة فقط. أي أنّ فترة حضانة متحور دلتا تمتدّ لأربعة أيّام، بينما فترة إحتضان أوميكرون فهي لثلاثة أيّام.


ولكن لماذا تعتبر فترة حضانة كورونا مهمة جداً؟

- إنّ فترة حضانة الفيروس تحدّد سرعة إنتشار العدوى، وبحسب دراسات أجريت على متحورات كورونا، فإذا كانت فترة حضانة قصيرة فذلك يعني أنّ تعرض الشخص لعدوى الفيروس بالإضافة لقابليته على نقلها للمحيطين به قد تكون سريعة جداً. وهنا من المهم جداً أن يلتزم الشخص بالحجر الصحي خصوصاً في حال عَلِم أنّه خالط أفراداً تأكدوا أن نتيجة مسحة كورونا إيجابية.


- وبهذا الإطار سبق وأشارت جامعة هارفرد أنّ إنتقال عدوى متحور أوميكرون تحديداً تنتقل بين يوم أو يومين قبل أن تظهر المضاعفات على المصاب به.


المصدر: صحتي
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