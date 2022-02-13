صحة

إذا كنت تكره الحليب.. تعرف إلى مصادر بديلة للكالسيوم

Lebanon 24
13-02-2022 | 05:00
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ان حليب الأبقار غني بالكالسيوم، وهو عنصر ضروري إلى جانب فيتامين "د" من أجل بناء عظام قوية وكثيفة، لكن البعض لا يرغب في شرب حليب الأبقار لأسباب عدة، والبعض الآخر لا يستطيع شربه لارتفاع ثمنه في بعض الأحيان، فما البديل؟

 

يقول موقع (lifehacker) إن هناك بدائل لمنتجات الألبان وتحتوي على كميات من الكالسيوم، مثل الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك المعلبة.

 

وأضاف أن بعض الأطعمة مدعومة بالكالسيوم المضاف مثل فول الصويا والأرز والشوفان.

 

ونصح الموقع بالاطلاع على لوحة معلومات التغذية في ملصقات الطعام، لمعرفة كمية الكالسيوم التي تحتوي عليها.

 

ومع ذلك، يصعب على الجسم امتصاص الكالسيوم من الأطعمة مقارنة بمنتجات الألبان، وهذا يعني حاجة الجسم لتناول مزيد من الأطمعة التي تحتوي على الكالسيوم لتحسين صحة العظام.

 

وتختلف حاجة جسم الإنسان للكالسيوم، بناءً على عوامل عدة منها العمر والجنس، وتتراوح الكمية بين 360- 1000 ملليغرام يوميا للمراهقين والنساء الأكبر عمرا.

 

ويحتوي كوب الحليب الذي يبلغ حجمه 250 مل على حوالى 300 ملليغرام من الكالسيوم.

 

وفي حال لم يشرب الإنسان الحليب، عليه أن يعوض ذلك بعناصر غذائية أخرى مثل البروتين ويوجد في اللحوم والدواجن والبوتاسيوم الموجودة في الخضراوات الخضراء.

المصدر: سكاي نيوز
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