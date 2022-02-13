صحة

تقرحات الفم... 4 طرق للعلاج

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:00
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قال ألكسندر ميلنيكوف المختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، إن الاستيقاظ في الليل يعتبر أمرا طبيعيا في الكثير من الحالات، إلا أنه يشير أحيانا إلى معاناة هذا الشخص من الأرق.

وشدد الطبيب على ضرورة الانتباه في المقام الأول إلى وتيرة الاستيقاظ خلال النوم، وكذلك التركيز على مدة هذا الاستيقاظ.

وشدد الخبير على أن "عادة الاستيقاظ المتعدد والقصير في الليلة هي أمر طبيعي. والأمر الثاني المهم، هل تتم العودة إلى النوم بسرعة بعد ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه علامة على الأرق".

ونصح ميلنيكوف، بضرورة الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وهل يشعر المرء بالراحة في الصباح بعد النهوض من الفراش.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب البحث عن السبب. قد تكون هناك أسباب كثيرة لهذا الخلل في النوم، ويمكن للطبيب المختص أن يساعد في اكتشافها وتحديدها.

( نوفوستي) 
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