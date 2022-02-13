إياكم وتفويت العشاء.. نصيحة تنسف كل ما تعلمناه سابقاً!

لطالما كانت وجبة العشاء مربط فرس الأبحاث طيلة السنوات الماضية بين مؤيد لها ومحذّر من خطورتها على الصحة، إلا أن نصيحة جديدة قد نسفت كل المعلومات السابقة التي قرأناها عن هذا الموضوع.





كما أوضحت في منشور عبر حسابها في انستغرام، أنه من الأفضل تناول العشاء في وقت متأخر من عدم تناوله على الإطلاق.



وأيضاً أشارت إلى خطورة تفويت هذه الوجبة.



انتبهوا من الدهون والسكريات

إلا أنها نبّهت من ضرورة تجنب تناول الكثير من السكر والدهون في الليل، في حال قررنا الحصول على العشاء في وقت متأخر. فقد شددت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد على أن تناول وجبة العشاء أمر مهم جداً، منبهة من خطورة تفويت هذه الوجبة.كما أوضحت في منشور عبر حسابها في انستغرام، أنه من الأفضل تناول العشاء في وقت متأخر من عدم تناوله على الإطلاق.وأيضاً أشارت إلى خطورة تفويت هذه الوجبة.انتبهوا من الدهون والسكرياتإلا أنها نبّهت من ضرورة تجنب تناول الكثير من السكر والدهون في الليل، في حال قررنا الحصول على العشاء في وقت متأخر.