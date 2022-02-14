17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أشعة الشمس تقلل الإصابة بسرطان الثدي.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
14-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وفقًا لدراسة أميركية جديدة، قد يساعد التعرض لأشعة الشمس في تقليل الإصابة بسرطان الثدي، ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، بعد سرطان الجلد في الولايات المتحدة.
واهتمت دراسة جامعة بوفالو وجامعة بورتوريكو في الولايات المتحدة، والتي نُشرت في مجلة علم الأوبئة والمؤشرات الحيوية والوقاية من السرطان، بسرطان الثدي بين النساء في مدينة سان خوان، في بويرتو ريكو، وخلصت إلى تراجع خطر الإصابة بسرطان الثدي بفضل أشعة الشمس بسبب المستويات العالية من فيتامين د.
وترتبط أشعة الشمس بسرطان الجلد، ولكن وفقًا للدراسة، انخفض معدل الإصابة بسرطان الثدي بعد زيادة التعرض لها. وربط الباحثون ذلك بزيادة فيتامين د في أجسام النساء اللواتي تعرضن لها بشكل أكبر.
وقال الدكتور سيوانتي ليماي، مدير طب الأورام وعلم الأورام الدقيق وأبحاث الأورام السريرية والانتقالية في مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس، إن النتيجة مثيرة للاهتمام وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقق منها.
وقالت الدكتورة كانيكا شارما، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع في مستشفى دارامشيلا نارايانا التخصصي الفائق، إن التعرض للشمس يقلل من الإصابة بهذا الورم الخبيث بـ 11% وفق صحيفة إنديان إكسبرس.
تابع
الأكثر قراءة
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
Lebanon 24
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
11:54 | 2022-02-13
13/02/2022 11:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
22:04 | 2022-02-13
13/02/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
05:29 | 2022-02-14
14/02/2022 05:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
00:21 | 2022-02-14
14/02/2022 12:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
12:39 | 2022-02-13
13/02/2022 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2022-02-14
حمى "لاسا"... اليكم بعض المعلومات حولها
07:00 | 2022-02-14
الحروق... اليكم بعض انواعها
05:00 | 2022-02-14
تعرف على 7 من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف
03:30 | 2022-02-14
الخطر الأكبر لـ"كوفيد" خلال الحمل: على الطفل أم على الأم؟
02:00 | 2022-02-14
انتبه لوضعية نومك.. قد تكون خطيرة!
23:00 | 2022-02-13
إياكم وتفويت العشاء.. نصيحة تنسف كل ما تعلمناه سابقاً!
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
14/02/2022 17:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
14/02/2022 17:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
14/02/2022 17:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact