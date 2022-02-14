الخطر الأكبر لـ"كوفيد" خلال الحمل: على الطفل أم على الأم؟

للنساء الحوامل الحق في القلق من الإصابة بكوفيد-19، لكن الخطر يكون على أنفسهن في كثير من الأحيان اكثر مما هو على الجنين.بحسب صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" الأميركية، "تشير الدراسات إلى أن رحم الأم المصابة بالفيروس التاجي آمن بشكل عام للجنين لأن المشيمة عادة ما تمنع دخول العامل الممرض. هذا يختلف عن بعض الفيروسات الأخرى، بما في ذلك زيكا والحصبة الألمانية، التي يمكنها عبور الحاجز ومهاجمة الطفل في الرحم. كشفت دراسة أجرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تشرين الثاني أن الإصابة بالفيروس يزيد من فرصة أن تلد المرأة طفلًا ميتًا. على الرغم من أن معدل النساء اللواتي ولدن طفلاً ميتاً جاءت أعلى بالنسبة لأولئك المصابات بالوباء مقارنة بغير المصابات، إلا أن هذا المعدل لا يزال منخفضاً، حيث يقل عن 1%. كما لاحظت الدراسة قفزة في معدل المواليد الموتى، وصلت إلى 2.7٪، خلال الفترة التي انتشر فيها متحور دلتا الصيف الماضي. لكن مثل هذه المخاطر لا تزال نادرة".وتابعت الصحيفة، "قالت الدكتورة ستيفاني جاو، الخبيرة في طب الأم والجنين في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، "الخطر الأكثر أهمية هو إلحاق الضرر بالأم. إنه لأمر خطير حقًا أن تصابي بفيروس كوفيد إذا كنت حاملاً". في كل أنحاء الولايات المتحدة، تم تشخيص 171428 امرأة حامل بفيروس كورونا منذ أن بدأ الوباء، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. تم نقل أكثر من 29000 إلى المستشفى وتوفي 273 منهم ثمانية هذا العام. يبدأ الخطر الذي تتعرض له المرأة الحامل بحقيقتين بسيطتين: الأم تشارك الأوكسجين مع جنينها، وهو ما يندفع أيضًا إلى رئتيها. وأضافت جاو أن هذين الأمرين يقللان من احتياطات الأوكسجين لدى الأم. لذلك إذا أصيبت المرأة الحامل بحالة سيئة من كوفيد، فمن المحتمل أن تحتاج إلى المزيد من الأوكسجين. كما يزيد فيروس كورونا من احتمالية تعرض الأم لارتفاع ضغط الدم الذي يهدد حياتها أو نزيف ما بعد الولادة أو في حالات نادرة الوفاة. تم تأكيد هذه النتائج في دراسة نُشرت في 7 شباط في مجلة JAMA Network، قارنت بين 2352 امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا مقابل 11752 امرأة غير مصابة بالفيروس. أنجبت النساء أطفالهن في 17 مستشفى في كل أنحاء البلاد بين 1 آذار و 31 كانون الأول 2020، قبل توفر اللقاحات. وجاءت النتيجة سيئة جداً للنساء اللواتي أصبن بعوارض معتدلة إلى شديدة من كوفيد، وتوفيت خمس نساء بينهن. هذه المجموعة لديها ما يقرب من ضعف معدل الولادات المبكرة للأمهات غير المصابات: 27.1٪ مقابل 14.1٪. كما توفي 3.5٪ من أطفالهن مقارنة بـ 1.8٪ من نساء غير مصابات بالفيروس. قالت الدكتورة ديانا بيانكي، مديرة معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية، الذي مول الدراسة من قبل باحثين في كل أنحاء البلاد، "تؤكد النتائج على ضرورة تلقيح النساء في سن الإنجاب والحوامل واتخاذ الاحتياطات الأخرى ضد الإصابة"."وأضافت الصحيفة، "تعمل اللقاحات بشكل جيد في الوقاية من كوفيد ومنع الأمراض الشديدة في الحالات الخارقة. بشكل ملحوظ، وبحسب الدراسة، لم تأتِ نتائج الأمهات اللواتي عانين من عدوى خفيفة أو بدون أعراض أسوأ من الأمهات غير المصابات. ومع ذلك، على الرغم من الأدلة الوافرة على الفوائد الصحية للقاحات، وعلى الرغم من الدراسات التي تؤكد سلامتها للأجنة، تم تطعيم 31٪ فقط من النساء الحوامل بحلول نهاية أيلول، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض في الخريف الماضي. عملت تيفاني لوندين، ممرضة قابلة في Lifelong Medical Care في ريتشموند، مع حوالي 100 امرأة حامل مصابة بكوفيد. وقالت إن جميعهن تقريبًا يقبلون عن طيب خاطر لقاح Tdap ضد الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي. لكن "أكثر من نصف النساء الحوامل والمرضعات يرفضن أي تطعيم لكوفيد-19 خلال فترة الحمل والرضاعة"، على الرغم من تشديدها على مدى أهمية التطعيم".وبحسب الصحيفة، "قالت الدكتورة أليسا إيروغبو، طبيبة التوليد في "إل كامينو هيلث" في ماونتن فيو و"لوس غاتوس" التي تعمل مع العديد من النساء الحوامل اللواتي يشاركن هذا القلق: "إنه عامل من عوامل الخوف تلك. يتمثل ذلك بالسؤال التالي: إذا تلقيت اللقح، هل سأفقد الطفل؟" يقول الأطباء أن هذا تفكير عفا عليه الزمن. في وقت مبكر، استبعد الباحثون النساء الحوامل من تجارب السلامة ولم يتمكن أحد من معرفة ما إذا كان اللقاح آمنًا للجنين. كل ذلك تغير. قالت جاو: "بعد مرور عام، هناك العديد من الدراسات - دراسات متعددة حول العالم - حيث تحصل مئات الآلاف من النساء على اللقاحات في كل مراحل الحمل دون أي آثار ضارة"."وتابعت الصحيفة، "تساءت الدكتورة إليزابيث تاغلاور، عالمة الأحياء في المشيمة من كلية الطب بجامعة بوسطن، عن سبب عدم ولادة الاطفال وهم مصابون بالوباء. فحصت تاغلاور وزملاؤها، أنسجة من 16 امرأة مصابة بمرض كوفيد أثناء الحمل - نصفهن في الثلث الثاني من الحمل والنصف الآخر في الثلث - كما ومن ثماني نساء حوامل لم يصبن بالفيروس. وإدراكًا منهم أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا بشكل أساسي من خلال باب مفتوح مناسب يسمى مستقبل ACE2، وجد الباحثون شيئًا مثيرًا للاهتمام: بحلول أواخر الحمل، كان هناك عدد أقل بكثير من مستقبلات ACE2 في مشيمة النساء المصابات مما كان عليه في السابق. بدا أن الأبواب المفتوحة للفيروس تغلق. اشتبه الباحثون في أن إنزيم ADAM17، الذي وجدوه بكثرة وسط انخفاض إنزيم ACE2، ساعد المشيمة في التخلص من تلك الأبواب المفتوحة. قالت تاغلاور: "إن المشيمة تساعدك على حماية طفلك". لكن ليس دائما".ونقلت الصحيفة عن الدكتور ديفيد شوارتز، المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة نُشرت في 10 شباط في أرشيف علم الأمراض وطب المختبر قوله: "في بعض الأحيان تكون المشيمة محمية وفي بعض الأحيان لا تكون كذلك". ووجد أنه في حالات نادرة، يمكن للفيروس التاجي أن يدمر المشيمة عند النساء الحوامل. بدون هذا الغشاء الواقي، لا يمكن للجنين البقاء على قيد الحياة. أظهرت العديد من الدراسات أن الأم المصابة بفيروس كورونا تصيب الطفل في 3٪ إلى 5٪ من الحالات. لفهم سبب وفاة بعض الأطفال بشكل أفضل، حلل شوارتز وعشرات من الباحثين حول العالم مشيمة 64 طفلًا ميتًا وأربعة ماتوا بعد الولادة. والمثير للدهشة أن أياً من الـ 68 لم يمت بسبب كوفيد. في أغلب الأحيان، دمر الفيروس المشيمة، مما أدى إلى اختناق الأجنة. قال شوارتز: "لحسن الحظ، إن حالات المواليد الموتى المرتبطة بفيروس كوفيد غير شائعة. لكن هذا هو الشيء المخيف بشأن هذا المرض. إذا حدث لك ذلك، فهو مأساة مروعة". قال شوارتز إنه بمجرد ظهور النتائج، طلب من الباحثين إجراء استفسار آخر حول كل أم. ما وجدوه كان أقل إثارة للدهشة. وقال إنهم جميعاً "لم يتم تلقيحهم".