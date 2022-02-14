الدهون ليست وحدها المسؤولة عن زيادة وزنك

إذا كنت حاولت إنقاص وزنك من قبل، فأنت تعلم أن وزن جسمك يمكن أن يتقلّب يوميًا. وفقًا لموقع Womens Health، يمكن أن يُظهر المقياس أنك اكتسبت ما يصل إلى خمسة أرطال بين عشية وضحاها.

هذا القدر لا يمكن ان يكون بسبب الدهون، ولكن يمكن اكتسابه من وزن الماء مثلاً.العديد من الأشياء قد تؤدّي إلى زيادة الوزن بشكل مفاجئ، من أبرزها ما يلي:ـ التمرين الجاد يسبب التهابًا قد يساعد على تجمع السوائل حول خلايا العضلات.ـ الجفاف يؤدّي بشكل عام إلى تشبث جسمك بمزيد من السوائل لأنه يحاول الحفاظ على القليل من الماء الموجود فيه.ـ الأدوية الجديدة يمكن أن تزيد الميزان، لأن بعضها قد يؤثر في عملية الأيض أو يجعلك تحتفظ بالسوائل.ـ المذنب الآخر هو الصوديوم. فقد يؤدي الانغماس في وجبة ثقيلة تحتوي على كثير من الملح إلى تحريك الميزان في الاتجاه العلوي.الوجبة الغنية بالملح تحرّك الميزان، لأن الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالماء. يوضح موقع Healthline أن الكثير من الصوديوم سيجعل جسمك يحافظ على الماء لأنه يحاول تخفيف كمية الصوديوم في خلاياك. لا يؤدي الحفاظ على المياه إلى زيادة الوزن فحسب، بل قد يجعلك تشعر أيضًا بالانتفاخ. الخبر السار هو أن هذه الزيادة في الوزن والانتفاخ مؤقتة. ومع ذلك، فإن الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم تميل أيضًا إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل دائم إذا كنت تنغمس في تناولها كثيرًا.في حين أن الصوديوم هو إلكتروليت مهم يحتاجه الجسم للبقاء بصحة جيدة، فإنه لا يحتاج إلى الكثير. في الواقع، تشير جمعية القلب الأميركية إلى أن أجسامنا تحتاج إلى أقل من 500 ملليغرام لتعمل، ومع ذلك فإن معظم الناس يحصلون على أكثر من ذلك من خلال نظامهم الغذائي.