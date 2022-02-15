القيلولة تحفّز المهارات الحركية والذاكرة

إذا كنت مدمناً على القيلولة، فأنت على حق. إذ إن أخذ قيلولة بعد الظهر مفيد لصحتنا وقدراتنا المعرفية. ولكن ما هي أفضل مدة لتكون القيلولة فعالة؟ في دراسة نشرت في مجلة Neuroscience، اعتبر باحثون أميركيون من جامعة نورث وسترن أن هناك حاجة إلى ٩٠ دقيقة لتحفيز المهارات الحركية والذاكرة.

تحسين المهارات الحركية

يزيد النوم من قدرة الشخص على تعلم المهام الحركية الصعبة، لأنه يساعد الدماغ على معالجة المهارة الجديدة والتركيز عليها. ويحسّن النوم القصير خصوصاً هذه الحركة، ويجعل من الممكن عملها بشكل أسرع وأكثر كفاءة. للوصول إلى هذا الاستنتاج، طلب الباحثون من المشاركين أداء مهمة حركية صعبة مع النوم ومن دون نوم. تضمنت الدراسة ممارسة لعبة كمبيوتر يُطْلَب فيها تحريك المؤشر باستخدام عضلات ذراع محددة. بعد التدريب، لعب المشاركون اللعبة معصوبي العينين وحرّكوا المؤشر بناءً على الأصوات المرادفة للحركة.