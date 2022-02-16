هل تؤثر الهواتف الذكية على صحتنا؟

قد تتسبب المجالات المغناطيسية الصادرة ‫عن هواتف "آيفون 12 و13" (iPhone 12 & 13) في التشويش على عمل أجهزة "تنظيم ضربات القلب" (implanted pacemakers) ‫و"أجهزة إزالة الرجفان" (implantable cardioverter-defibrillator ICD)؛ ولذلك نصحت شركة "آبل" (Apple) عملاءها بالحفاظ على مسافة ‫آمنة بين الهاتف الذكي وهذه الأجهزة المزروعة في الجسم، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية.وتسري هذه ‫النصيحة أيضا على الأجهزة الأخرى، مثل الحواسيب اللوحية وأجهزة "اللاب توب" (الحواسيب المحمولة) ‫والساعات الذكية وسماعات الرأس اللاسلكية.‫مسافة أمان لهواتف ‫آيفون الجديدة‫وقامت آبل بتركيب حلقة مغناطيسية قوية للغاية على الجانب الخلفي لهواتف ‫آيفون الجديدة، حتى يتم تركيب الملحقات التكميلية مثل الشواحن ‫اللاسلكية. وتقوم هذه الحلقات المغناطيسية بتوليد نطاقات مغناطيسية قوية ‫إلى حد ما في المنطقة القريبة من الهاتف الذكي.‫وقد اكتشف الأطباء الأميركيون أن هذه النطاقات قد تؤدي في حالات الطوارئ ‫إلى تعطيل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو إزالة الرجفان، ولذلك نصحوا ‫بضرورة الالتزام بمسافة أمان لا تقل عن 15 سم، وذلك وفقا لتوصيات إدارة ‫الغذاء والدواء الأميركية.‫وأوضح البروفيسور فيليب زومر، طبيب القلب بمدينة بوخوم الألمانية، أن ‫المجال المغناطيسي يكون قويا جدا في نطاق صغير حول الجهاز، وأضاف قائلا: ‫"لكي تحدث الاختلالات، يجب أن يتم وضع الهاتف الذكي فوق المنطقة المزروع ‫فيها جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز إزالة الرجفان".‫وهذا ما يؤكده طبيبا القلب الألمانيان فيليب لاكور وفلوريان بلاشكه، إذ ‫قاما -في دراستهما المنشورة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- باختبار جميع ‫الأجهزة التي يتم زراعتها في القلب والمتوفرة في الأسواق مع المجالات ‫المغناطيسية المنبعثة من هواتف آيفون باستمرار. وفي أثناء الاختبار، تم وضع ‫هاتف "آيفون 12" في اتصال وثيق قدر الإمكان مع منظم ضربات القلب أو مزيل ‫الرجفان.‫وأظهرت نتائج الاختبار حدوث تأثيرات مع حوالي نصف عدد الأجهزة المزروعة ‫في القلب، وقد ظهرت هذه التأثيرات فقط مع وجود مسافة صغيرة جدا بين ‫الحلقات المغناطيسية والجهاز المزروع، وأكد الأطباء الألمان أنه ليست ‫هناك مشكلة عند الإمساك بالهاتف الذكي أمام الصدر أو إجراء مكالمة هاتفية على ‫الجانب الموجود به الجهاز المزروع في القلب.‫ماذا يحدث عند تأثر الجهاز المزروع بهاتف آيفون؟‫ولكي يكون المريض في وضع آمن، يتعين عليه التحقق من مدى تأثير هاتفه ‫الذكي على الجهاز المزروع في القلب لدى الطبيب المختص بأمراض القلب. ‫ويظهر هنا تساؤل حول ما يحدث عندما يتأثر الجهاز المزروع بالمجال ‫المغناطيسي لهاتف آيفون؟‫وأجاب الطبيب فيليب لاكور على هذا التساؤل بأنه تحدث زيادة في التردد مع ‫أجهزة تنظيم ضربات القلب، أما مع أجهزة إزالة الرجفان، فيحدث تعطيل ‫مؤقت للوظيفة المطلوبة لإنهاء عدم انتظام ضربات القلب، وعندما يتم إبعاد ‫المجال المغناطيسي فإن الجهاز يعمل تلقائيا مرة أخرى.‫وأضاف الطبيب فلوريان بلاشكه قائلا: "يكون هناك احتمال ضئيل للغاية ‫لحدوث شيء في أثناء التوقف القصير لجهاز إزالة الرجفان؛ حيث يصاب المريض في ‫هذه اللحظة باضطراب خطير في ضربات القلب"، ولكن إذا انزلق الهاتف الذكي أو سقط، ‫فإنه ستتم إعادة تفعيل وظيفة إزالة الرجفان وإنهاء عدم انتظام ضربات ‫القلب.‫وبشكل عام، لا يجوز وضع الهواتف الذكية على أجزاء الجسم التي توجد ‫تحتها أجهزة مزروعة، فضلا عن عدم حمل الهاتف الذكي في جيب القميص.ما هو جهاز منظم ضربات القلب؟جهاز تنظيم ضربات القلب عبارة عن جهاز صغير الحجم يزرع في منطقة الصدر للمساعدة على التحكم في نبضات القلب. ويستخدم لمنع القلب من النبض ببطء شديد، ويتطلب زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في الصدر إجراء جراحيا، وذلك وفقا لموقع "مايو كلينيك" (Mayo Clinic).ما هو جهاز مزيل ‫الرجفان؟"مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للغرس" هو جهاز صغير يعمل ببطارية، ويزرع في الصدر لاكتشاف ضربات القلب غير الطبيعية وإيقافها (اضطراب النظم القلبي)، ويراقب هذا الجهاز ضربات قلبك بشكل مستمر ويطلق صدمات كهربائية، عند الحاجة، لاستعادة نظم القلب الطبيعي، وذلك وفقا لموقع مايو كلينيك.