13
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
3 مؤشرات في منتصف العمر قد تدل على الإصابة بالخرف
Lebanon 24
16-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غالبا ما تظهر أعراض الإصابة بالخرف بعد سنوات من "التدهور الداخلي للدماغ "، لكن بنسبة لنوع معين من الخرف، فإن الأعراض قد تظهر بشكل مبكر، وبالتحديد، في الثلاثينيات من عمر الشخص.
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الاضطراب الوراثي، المعروف باسم اعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي واعتلال بيضاء الدماغ، قد يؤدي إلى الخرف الوعائي (أو ضعف الإدراك الوعائي).
وتوجد المادة البيضاء في الأنسجة العميقة للدماغ (تحت القشرة)، وتحتوي على ألياف عصبية (محاور عصبية)، وهي امتداد للخلايا العصبية.
وأشار خبراء في مؤسسة "جون هوبكنز ميديسن" إلى أن الاضطراب الوراثي يؤثر على الأوعية الدموية في المادة البيضاء في الدماغ.
وأوضحوا أن هذا الاضطراب ترافقه بعض الأعراض، التي تظهر في الثلاثينيات من عمر الإنسان، وهي الصداع النصفي والنوبات والاكتئاب الحاد.
كما قد تشمل الأعراض، وفق المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة في الولايات المتحدة: الضعف الإدراكي والاضطرابات النفسية.
وأبرزت المنظمة أن الأعراض وشدّتها قد تختلف من شخص لآخر، حتى بين أفراد العائلة نفسها.
يشار إلى أن أكثر من 57 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يزيد الرقم إلى 153 مليونا بحلول عام 2050.
الأكثر قراءة
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
03:00 | 2022-02-16
16/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
04:00 | 2022-02-16
16/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
05:23 | 2022-02-16
16/02/2022 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 05:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-02-16
نشاط بسيط يساعد الرجال على التخلص من أمراض القلب... اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-02-16
شبكة الدماغ وصحة العين... ما العلاقة بينهما؟
10:00 | 2022-02-16
لتجنب السكتة الدماغية... ابتعد عن هذا المشروب
08:00 | 2022-02-16
عليك بتناول هذه الأعشاب لنوم صحي ومناعة أقوى
07:00 | 2022-02-16
ما العلاقة بين إصابة الاطفال بـ"أوميكرون" والتورّم في الحنجرة؟
07:00 | 2022-02-16
هل تؤثر الهواتف الذكية على صحتنا؟
فيديو
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact