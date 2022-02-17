صحة

الدواء... هكذا نساعد جسمنا على تناوله

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:00
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بالطبع الأدوية ضرورية لعلاج الأمراض، بيد أن لبعضها آثارا جانبية. فكيف يمكننا مساعدة الجسم عند تناول الأدوية.

يشير الطبيب الروسي أندريه كوندراخين، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه في ظروف جائحة "كوفيد-19" والأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا والتهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، يتناول الناس أدوية تساعدهم على مكافحة مسببات المرض. فمثلا غالبا ما تتطور العدوى الفيروسية إلى مضاعفات بكتيرية، تتطلب تناول مضادات حيوية. وهذه بدورها يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم، ما يزيد من أعبائه.

ويقول، "عندما يمرض الشخص، يتناول أدوية، هي في الواقع سامة للجسم، لأن لها خصائص كيميائية محددة. فمثلا نستخدم المضادات الحيوية في علاج مختلف العدوى البكتيرية، ولكن هذا يؤثر سلبا في بكتيريا الأمعاء وفي أعضاء الجسم الأخرى".

ويضيف، لذلك يجب علينا مساعدة الجسم عندما نضطر لتناول الأدوية بما فيها المضادات الحيوية.

ويقول، "عندما نتناول مختلف المواد الكيميائية، تعاني بكتيريا الأمعاء. لذلك يجب "حمايتها". فمثلا عندما يصف الطبيب مضادا حيويا، يصف معه بروبيوتيك لكي يستعيد الشخص عدد البكتيريا المعوية، ومساعدة العصيات اللبنية على مكافحة المرض. كما يمكن تعزيز ميكروبيوم الأمعاء بتناول منتجات الألبان، إذا لم يكن هناك ما يمنع تناولها. كما ينصح بالإكثار من تناول السوائل لتخفيف تاثير السموم، وتناول أطعمة خفيفة".

( نوفوستي)
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