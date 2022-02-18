صحة

احذروا مشروبات الطاقة.. تؤدي للسكتة الدماغية عند الأصحاء

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:00
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في حين أصبح استهلاك مشروبات الطاقة شائعا هذه الأيام لسهولة توفرها ونتائجها الفورية بإعطاء مزيد من النشاط والتركيز واليقظة بعد تناولها، حذرت أبحاث حديثة من أضرارها القاتلة التي يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء.
وفي هذا الشأن، قالت طبيبة أمراض الروماتيزم في عيادة كليفلاند، رولا الحاج علي، إن "مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى"، وفق ما نقله موقع "ديلي إكسبريس".

كما أضافت: "وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يتناولونها يصلون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ".

صداع مفاجئ ينتهي بسكتة دماغية
وأوضحت أنه عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة، فإنها تكون نتيجة متلازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية (RCVS) وأهم أعراضه هو صداع مفاجئ، والذي يشتد بسرعة في غضون بضع دقائق.

ووفقا لها، يتسبب هذا في حدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقييد تدفق الدم إلى العضو أو التسبب في حدوث نزيف.

ولا يزال سبب تحفيز مشروبات الطاقة RCVS غير واضح، ولكن يعتقد أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سبب المشكلة، ولكن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب.
5 أضعاف
وفي السياق، ذكرت مجلة أمراض القلب في الشيخوخة، أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بخمسة أضعاف.

وقد تم تأكيد ذلك من قبل مؤلفي ورقة بحثية، نُشرت عام 2017 في مجلة "Anatolian Journal of Cardiology"، والذين لاحظوا انتشار السكتات القلبية غير المبررة بعد تناول مشروبات الطاقة.

يذكر أن مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والكافيين واستهلاك الكثير منها يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب بالإضافة إلى الأرق والقلق.
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