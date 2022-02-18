أطعمة تساعد في تنظيف الشرايين.. تعرّف إليها

تنامت المشكلات الصحية للقلب بشكل كبير، في السنوات الأخيرة. وشملت الكوليسترول والدهون الثلاثية وانسداد الشرايين. بسبب الخطر الذي تشكله هذه القضايا، بدأ الناس في اتخاذ خطوات لتفادي هذه المشكلات. يقول اختصاصيو التغذية وخبراء الصحة إننا بحاجة إلى الاهتمام بالطعام الذي نتناوله.أصبح نمط الحياة القليل الحركة يجعل الأمور أسوأ، وقد يؤدي إلى نتائج مأساوية للغاية.سميت أمراض القلب بالقاتل الصامت لأنها تدمر الأعضاء الحيوية ببطء.ولحسن الحظ، فقد ثبت أن التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد في تجنب أو الشفاء من هذه الأمراض. فهناك بعض الأطعمة تساعد في التخلص من الفضلات والعوائق من مجرى الدم. ويورد موقع "ستيب تو هيلث" أطعمة تساعد في تنظيف الشرايين، منها:1- الثومتأتي الفوائد الرئيسية من مادة تسمى الأليسين. هذه المادة تحارب الأضرار الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول. ويساعد الأليسين عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار الذي يسبب انسداد الشرايين. يحتوي الثوم أيضًا على فيتامينات ومعادن وألياف ومكونات صحية أخرى تحافظ على صحة الدورة الدموية والقلب.2- الشوفانتناول الشوفان كل يوم عادة رائعة. حيث يساعد في حماية صحة قلبك. فهو مفيد بشكل خاص لاحتوائه على كربوهيدرات كاملة. يقول خبراء إن الشوفان قد يكون قادرًا على تقليل قدرة الكوليسترول على الالتصاق بجدران الشرايين لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان.3- الليمونيحتوي على كمية عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من ضغط الدم والتهاب الشرايين.وبفضل الزيوت الطبيعية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، يطلق بعض الناس على الليمون الطعام المعجزة.4- زيت الزيتونعبارة عن دهون صحية أقل أكسدة من الزيوت النباتية الأخرى.5- الطماطميمكن أن تؤكل نيئة في السلطة أو العصير. بهذه الطريقة نحصل على أقصى استفادة منها. ومع ذلك، فإن الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة، أقوى في الطماطم المطبوخة.