"اعتقاد خاطئ شائع".. الفيتامينات غير فعالة في الحد من وفيات كورونا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة توليدو، أن تناول الفيتامينات مثل الزنك وفيتامين سي وفيتامين د، لا يقلل من فرصة الوفاة بسبب كورونا.ونشرت الدراسة الشهر الماضي في مجلة "كلينيكال نيوتريشن" (Clinical Nutrition ESPEN) من قبل الدكتور عزيز الله بيران من قسم الطب الباطني، والدكتور راغب عسلي من قسم طب الرئة والعناية المركزة بجامعة توليدو، بالإضافة إلى العديد من الباحثين الآخرين.ورغم استخدام الفيتامينات كمكملات لعلاج أمراض فيروسية، إلا أن فعاليتها في علاج كورونا لم تثبت بعد، واستند الباحثون على بيانات طبية متعددة، وقاموا بتحليل معدل الوفيات ومعدل التنبيب (وضع أنبوب داخل القصبة) ومدة الإقامة في المستشفى، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".وحلل الباحثون أيضا 26 دراسة شملت 5633 مصابا بكورونا، وقارنوا استخدام الزنك وفيتامين سي وفيتامين د "بالمعيار العام" للرعاية التي تلقاها المرضى، ووجدوا أن الفيتامينات ليس لها تأثير كبير على الوفيات.ومع ذلك، وجدوا أن فيتامين د، قلل من معدل التنبيب، وعدد المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي، وطول مدة إقامة المرضى في المستشفى.وقال بيران، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، إن هناك "اعتقاد خاطئ شائع لدى الكثير من الناس مفاده أنه إذا تناولوا كميات كبيرة من الزنك أو فيتامين د أو فيتامين سي، فيمكن أن يساعدهم على النجاة من كورونا، ولكن لم تثبت صحة ذلك".وأشار الباحثون إلى أن هذا لا يعني أن الفيتامينات والمعادن ضارة، لكنهم أكدوا أنها لا تمنع الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا.