13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"اعتقاد خاطئ شائع".. الفيتامينات غير فعالة في الحد من وفيات كورونا
Lebanon 24
19-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة توليدو، أن تناول الفيتامينات مثل الزنك وفيتامين سي وفيتامين د، لا يقلل من فرصة الوفاة بسبب كورونا.
ونشرت الدراسة الشهر الماضي في مجلة "كلينيكال نيوتريشن" (Clinical Nutrition ESPEN) من قبل الدكتور عزيز الله بيران من قسم الطب الباطني، والدكتور راغب عسلي من قسم طب الرئة والعناية المركزة بجامعة توليدو، بالإضافة إلى العديد من الباحثين الآخرين.
ورغم استخدام الفيتامينات كمكملات لعلاج أمراض فيروسية، إلا أن فعاليتها في علاج كورونا لم تثبت بعد، واستند الباحثون على بيانات طبية متعددة، وقاموا بتحليل معدل الوفيات ومعدل التنبيب (وضع أنبوب داخل القصبة) ومدة الإقامة في المستشفى، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".
وحلل الباحثون أيضا 26 دراسة شملت 5633 مصابا بكورونا، وقارنوا استخدام الزنك وفيتامين سي وفيتامين د "بالمعيار العام" للرعاية التي تلقاها المرضى، ووجدوا أن الفيتامينات ليس لها تأثير كبير على الوفيات.
ومع ذلك، وجدوا أن فيتامين د، قلل من معدل التنبيب، وعدد المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي، وطول مدة إقامة المرضى في المستشفى.
وقال بيران، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، إن هناك "اعتقاد خاطئ شائع لدى الكثير من الناس مفاده أنه إذا تناولوا كميات كبيرة من الزنك أو فيتامين د أو فيتامين سي، فيمكن أن يساعدهم على النجاة من كورونا، ولكن لم تثبت صحة ذلك".
وأشار الباحثون إلى أن هذا لا يعني أن الفيتامينات والمعادن ضارة، لكنهم أكدوا أنها لا تمنع الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
أرغم زوجته القاصر على الدعارة ففتحت "على حسابا" وجرى ما جرى
Lebanon 24
أرغم زوجته القاصر على الدعارة ففتحت "على حسابا" وجرى ما جرى
02:30 | 2022-02-19
19/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سريع في الويك اند.. ولكن استعدوا لنزول قطبي في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي سريع في الويك اند.. ولكن استعدوا لنزول قطبي في هذا الموعد
01:48 | 2022-02-19
19/02/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنوات مشتركة Take me out بإطلالة جريئة بملابس النوم.. شاهدوا كم تغيرت (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنوات مشتركة Take me out بإطلالة جريئة بملابس النوم.. شاهدوا كم تغيرت (صور)
04:00 | 2022-02-19
19/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2022-02-19
عمليات شفط الدهون.. كيف تفرق بين المضاعفات والخطأ الطبي؟
14:00 | 2022-02-19
الاستحمام بالماء البارد... اليكم بعض الفوائد
12:00 | 2022-02-19
مرض السرطان... هل يمكن اكتشافه من خلال بعض العلامات التي تظهر على الأسنان؟
10:00 | 2022-02-19
علامات الاصابة بمرض السكري... هل تختلف بين الرجال والنساء؟
08:00 | 2022-02-19
تكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول.. حالة العين تحدد أوضاع أعضاء الجسم الأخرى!
05:00 | 2022-02-19
هل الصداع ناتج عن "أوميكرون"؟ هذه العلامات تكشف
فيديو
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
20/02/2022 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact