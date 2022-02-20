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صحة
ودّعوا حبّ الشباب بعد تناول هذه الأطعمة!
Lebanon 24
20-02-2022
|
05:00
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حب الشباب من أكثر المشاكل المزعجة لدى الشباب فى مراحل مختلفة من العمر، ويظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، والرقبة ، والصدر، والكتفين، والظهر، فهذه هى المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة، وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة عليك تناول هذه الأطعمة الصحية لمنع ظهورها ، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".
التوت
التوت صحي لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، هذه غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تحمي الجلد.
الزبادي
يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، لذا فهو مفيد لتنظيف البشرة وفتح المسام المسدودة.
الجوز
يساعد تناول الجوز بانتظام على تحسين نعومة ونعومة البشرة، تحتوي زيوت الجوز على حمض اللينوليك الذي يساعد على الحفاظ على بنية الجلد ، وإبقائها مانعة للماء ومرطبة بشكل جيد.
الحبوب
يأتي السيلينيوم الغذائي من المكسرات والحبوب وما إلى ذلك. تظهر بعض الدراسات أنه حتى الجلد المتضرر من الشمس قد يعاني من عواقب أقل إذا كانت مستويات السيلينيوم عالية.
التفاح
يحتوي التفاح على الكثير من البكتين وهو عدو لحب الشباب لذلك ، تذكر أن تأكل الجلد أيضًا لأن البكتين يتركز في الغالب هناك.
المصدر: اليوم السابع
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