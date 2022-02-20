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صحة
دراسة تكشف ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ
Lebanon 24
20-02-2022
|
11:00
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أكد الأطباء أن النشاط البدني والعقلي هو الخلاص من شيخوخة الدماغ، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث بسبب الوراثة أو المناخ أو الصحة العامة.
قام الأطباء بتسمية ثلاث عادات من شأنها حفظ وإطالة قدرة الدماغ على العمل لسنوات عديدة دون الدخول في مرحلة الشيخوخة، بحسب ما ذكر موقع "bazaar".
وفقًا للأطباء، يجب أن يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم بشكل يومي، لأن ذلك يعطي الدماغ فرصة للتعافي بعد النشاط العقلي.
ذكر الأطباء أن الشخص الذي يتمتع براحة جيدة هو أكثر كفاءة للقيام بأي مهمة ذهنية أو بدنية، كما أنه يسيطر على المواقف بسهولة أكبر
وأكد الأطباء أن القاعدة الثانية هي أن تتعلم شيئًا جديدًا باستمرار ولا تترك مجالا لعقلك للتراخي والخمول.
ووفقا لهم، أثناء عملية التعلم، تظهر روابط عصبية جديدة في الدماغ، مما يساهم في تطوره المستمر ولا يسمح له بالتقدم في العمر.
كما أوصى الأطباء بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية على مدار اليوم، وشددوا على أن معظم الفيتامينات يمكن وينبغي الحصول عليها من الخضار والفواكه.
في وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية سيرينا بون إنه يوجد منتجات يمكن أن تسرع شيخوخة الدماغ، ومن بين المواد الضارة السكر واللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة.
المصدر:
سبوتنيك
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