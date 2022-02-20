أدلة على العلاقة بين مرض الزهايمر والسهر ليلا

الساعة البيولوجيةإيقاع الساعة البيولوجية هو عملية داخلية طبيعية تتبع دورة مدتها 24 ساعة تتحكم في النوم والهضم والشهية وحتى المناعة.فيما تساعد بعض العوامل مثل الضوء الخارجي وتناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم وممارسة نشاط بدني معًا في الحفاظ على عمل الساعة البيولوجية بشكل متزامن. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي القيام ببعض الأشياء الصغيرة مثل البقاء مستيقظًا لوقت متأخر قليلاً عن المعتاد، أو حتى تناول الطعام في وقت مختلف عن المواعيد المعتادة، إلى تعطيل "الساعة" الداخلية.الصحة النفسية والسرطانينصح علماء معهد العلوم التطبيقية بجامعة نيويورك ستيت بضرورة الحفاظ على أن يعمل إيقاع الساعة البيولوجية بشكل صحيح، حيث يرتبط اضطراب هذه الدورة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها اضطرابات الصحة النفسية والسرطان ومرض الزهايمر.تُظهر الأبحاث أنه بالنسبة للمرضى المصابين بمرض الزهايمر، يُنظر إلى اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية عادةً على أنها تغييرات في عادات نوم المريض تحدث قبل وقت طويل من ظهور الاضطراب بشكل كامل. وتزداد الحالة سوءًا في المراحل المتأخرة من المرض. ولكن لا يزال من غير المفهوم تمامًا ما إذا كانت قلة النوم تسبب مرض الزهايمر، أم أنها تحدث نتيجة للمرض.لويحات الدماغيجد الباحثون باستمرار عنصرا مشتركا في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وهو تراكم بروتينات تسمى "بيتا أميلويد"، والتي تميل إلى التكتل معًا في الدماغ وتشكل "لويحات" في المخ. تعطل لويحات "بيتا أميلويد" وظيفة خلايا الدماغ، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل معرفية، مثل فقدان الذاكرة. وفي الأدمغة الطبيعية، يتم تنظيف البروتين بشكل دوري قبل أن تتاح له فرصة التسبب في مشاكل.إيقاع بيولوجي على مدار الساعةأظهرت نتائج الدراسة الأخيرة أن الخلايا المسؤولة عن إزالة لويحات بيتا أميلويد، والحفاظ على صحة الدماغ، تتبع أيضًا إيقاعًا بيولوجيًا لمدة 24 ساعة، مما يعني أنه في حالة حدوث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، فربما يؤدي إلى زيادة صعوبة إزالة خلايا اللويحات الضارة المرتبطة بمرض ألزهايمر.تفاقم حالات الزهايمرفي الدراسات التي تناولت الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، توصل الباحثون إلى أن ضعف إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة مع تقدم المرض. كما أظهرت نتائج بحث آخر أن اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية يرتبط بمشاكل النوم ومرض الزهايمر، إلى جانب كون الدماغ أقل قدرة على تنظيف المخ (بما يشمل بيتا أميلويد)، مما يحتمل أن يساهم بشكل أكبر في مشاكل الذاكرة. ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية (والمشكلات التي يسببها) ربما يكون قد حدث نتيجة لمرض الزهايمر، أم أنه كان جزءًا من أسباب الإصابة بالمرض.