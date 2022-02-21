صحة

عوامل تحدد اختيار الواقي من الشمس

Lebanon 24
21-02-2022 | 08:00
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الواقي الشمسي، ضروري للحماية من أشعة الشمس الضارة التي قد تؤدي إلى الحروق أو إصابات تهدد الحياة مثل سرطان الجلد.
ولاختيار الواقي الشمسي المناسب، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس النصائح التالية.
مناسب للبشرة
يجب أن يضع أصحاب البشرة الجافة واقيًا شمسياً مرطبًا ويحتوي على حماية واسعة لإبعاد الأشعة فوق البنفسجية، أما أصحاب البشرة الدهنية أو المركبة فيختارون واقيات تحتوي على الجل وتحافظ على ترطيب البشرة ونضارتها.
يجب وضع الواقي الشمسي كل يوم حتى على الجفون والأذنين وظهر العنق وظهر اليدين وأعلى القدمين.
تفحص المكونات
تنقسم واقيات الشمس عادةً إلى فئتين رئيسيتين، فيزيائية وكيميائية. وتحتوي الفيزيائية أو المعدنية على معادن مثل أكسيد الزنك، الذي يعكس أشعة الشمس، بينما تحتوي الكيميائية على مركبات تساعد في حماية واسعة.
مقاومة للماء
إن التركيبة المقاومة للماء تضمن الحماية من المطر المفاجئ أو العرق.
عامل الحماية من الشمس SPF
أظهرت دراسة حديثة أن عامل الحماية من الشمس SPF عيار 100، يحمي أفضل كثيراً من عيار 50. 
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