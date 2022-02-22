كلّ ما يجب أن تعرفه عن انقطاع النفس أثناء النوم

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) هو اضطراب التنفس الأكثر شيوعًا المرتبط بالنوم والذي يتضمن انخفاضًا أو توقفًا تامًا في تدفق الهواء على الرغم من الجهد المستمر للتنفس.يحدث عند استرخاء العضلات أثناء النوم ، مما يتسبب في انهيار الأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق وانسداد مجرى الهواء العلوي، مما يؤدي إلى انخفاض جزئي وانقطاع كامل في التنفس يستمر لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم، ويؤدي ذلك إلى خفض مستوى الأكسجين مما يؤدي إلى إيقاظ الدماغ مما يؤدي إلى استيقاظ قصير من النوم يعيد التنفس الطبيعي.وفقا لموقع " medicalxpress" يُلاحظ انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل شائع عند كبار السن من الذكور والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على النساء (خاصة بعد انقطاع الطمث) والأطفال.ولكن إذا كان المرضى يعانون من الشخير المصاحب لأعراض أخرى مثل النعاس المفرط أثناء النهار (التعب ، ضعف التركيز ، قلة الإدراك ، النعاس أثناء القيادة بسبب النوم غير التصالحي) ، الاختناق / اللهاث أثناء النوم ، الصداع الصباحي وما إلى ذلك ، يحتاجون إلى تقييم مع خبير طب النوم.العلاج الذهبي لانقطاع النفس الانسدادي النومي المهم (الذي أكده تخطيط النوم) هو علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي PAP لتثبيت مجرى الهواء من الانهيار وتحسين الأكسجين أثناء النوم وبالتالي استعادة نوعية جيدة من النوم.فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي ينصح المرضى باتباعها:خفض الوزناداء التمارين بانتظامتجنب النوم على ظهركالإقلاع عن الكحوليات والتدخينتجنب الحبوب المنومة في الليلاتبع عادات نوم الصحيحة .يمكن أن يكون لانقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج عواقب وخيمة ، وبالتالي يتطلب تقييمًا سريعًا وعلاجًا لعيش حياة أفضل.