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صحة
لتعزيز المناعة... اتيع هذا النظام الغذائي
Lebanon 24
22-02-2022
|
10:00
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أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن عناصر حمية "البحر الأبيض المتوسط" تساعد على تعزيز مناعة الجسم.
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن تعزيز منظومة المناعة يخفض من خطر الإصابة بالأمراض، لذلك يجب إضافة عناصر من حمية البحر الأبيض المتوسط، إلى النظام الغذائي.
وتضيف،مثل هذا النظام الغذائي، يتكون أساسا وقبل كل شيء من مواد غذائية نباتية الأصل، والأسماك والمأكولات البحرية والدواجن، التي تعتبر المصدر الرئيسي للبروتين فيه.
وتقول، "الأطعمة النباتية غنية بحمض الأسكوربيك ومضادات الأكسدة وكذلك بعنصر الزنك الضروري لعمل منظومة المناعة، وأما الأسماك والمأكولات البحرية فهي مصدر لا غنى عنه للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية".
وتضيف، هذا مهم جدا للتقليل من الالتهابات خاصة في فترة انتشار الأمراض المعدية.
( نوفوستي)
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