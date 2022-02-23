صحة

تناول الخضار لا يقي من أمراض القلب.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:00
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نسفت دراسة حديثة كل ما سبقها من أبحاث ودراسات حول العلاقة بين تناول الكثير من ‏الخضراوات والعيش حياة طويلة وصحية من دون مشكلات قلبية.

فقد كشفت دراسة أعدها باحثون في جامعة أكسفورد وارتكزت على بيانات من 400 ألف بريطاني، لمدة 12 عاما، حيث تخلل هذه الفترة معاناة 18 ألف شخص من مشاكل قلبية كبيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وسُئل المشاركون عن عدد الخضراوات التي يتناولونها كل يوم، وتمت مقارنة ذلك بمعدلات الإصابة بأمراض القلب.

تناول الخضار النيئة
وأوضحت الدراسة أن المجموعة التي تناولت الخضار النيئة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضراوات.

ولم تشكل الخضراوات المطبوخة فارقا في ردود المشاركين بشأن تأثيرها الإيجابي على صحتهم، لكن فائدة تناول الخضراوات النيئة اختفت من الاستبيان عندما تم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل الثروة ونمط الحياة.
لا تأثير وقائياً
كما خلصت الدراسة إلى أن تناول الكثير من الأطعمة مثل البروكلي والجزر والبازلاء "ليس له تأثير وقائي على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".

ومع ذلك، قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور بن لاسي، إن "تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يظل جزءًا مهماً من الحفاظ على صحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".
كما شدد خبراء آخرون على أنه يجب عدم تأجيل تناول الخضار.
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