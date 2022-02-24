صحة

أدوية تقلص إفراز الدموع.. تعرّف إليها

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:00
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يشعر البعض بجفاف شديد في العين وبشكل مفاجئ، من دون أن يكون قد تعرض في وقت سابق للإصابة بأي مرض في العين، لكن قد يتزامن هذا الشعور مع الخضوع لعلاج حساسية ما، أو أمراض مثل سلس البول أو الاكتئاب. ويبدو السبب الرئيسي لهذا الجفاف، بحسب تقرير نشرته المجلة الطبية Prescrire، هو تناول أدوية مثل مضادات الهيستامين ومضادات الذهان وعلاجات أمراض الجهاز البولي والأدوية التي تنتمي الى عائلة الأتروبين
وتؤدي هذه الأدوية، وفق المجلة، إلى تقليص افراز الدموع، ما يسهم في جفاف العين، مشيرة الى أن الأمر غالباً ما يعود الى سابق عهده ويختفي هذا الجفاف بنهاية العلاج.
وعموماً يتعلق الأمر بالعلاجات التي توصف في حالة سلس البول وبعض أمراض الجهاز العصبي، مثل الذهان كمضادات الهيستامين H1 ومضادات باركينسون وموسعات الشعب الهوائية وبعض مضادات الاكتئاب مثل دواء توفرانيل والأدوية التي تدخل مادة الإيميبرامين في صناعتها وكلها تؤدي الى انخفاض إفرازات الغدد الدمعية.
الحلول
يجب دائماً عدم إغفال مشكلة جفاف العين وعليك أن تتحدث مباشرة مع طبيبك في الموضوع إن كنت تخضع لعلاج معين أو تستشير طبيب عيون، إذ تختلف النصيحة بحسب الحالة، وقد يضطر الطبيب المعالج إلى توقيف أو تغيير العلاج الذي وصفه لك أو تخفيض الجرعة أو يصف لك علاجاً تكميلياً لجفاف العيون مثل الدموع الاصطناعية.
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