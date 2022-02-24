صحة

لهذه الأسباب تجف الشفاف وتتشقق

Lebanon 24
24-02-2022 | 10:00
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كشفت الدكتورة إيرينا غوستيفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة.

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الغالبية العظمى من الناس تعرضوا لهذه الظاهرة المنتشرة، والتي قد تكون مشكلة تجميلية بحتة، أو من أعراض مرض خطير.

وتضيف، عادة يكون الطقس سببا في جفاف الشفاه. فمثلا قد يكون للشخص حساسية من الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية. لأنه في الشمس القوية لا تجف الشفاه فقط بل تصبح سمراء اللون. لذلك لا تنصح باستخدام أحمر الشفاه على الساحل وأثناء التجوال، لأن الصبغة تساعد على إصابة الشفاه بحروق.

وتشير الأخصائية، إلى أن البرد والريح وجفاف هواء المنزل، أيضا جميعها تسبب جفاف الشفاه وتشققها. وبالطبع التعرض للريح والبرد يفاقم المشكلة. لذلك تنصح باستخدام مرطب الشفاه أو أحمر الشفاه الصحي، المهم لا يحتوي على الفازلين، لأنه يخلق الوهم بأن الشفاه رطبة ولكن تأثيره في الواقع "مثل لعق الشفاه". وتضيف أن أفضل مستحضرات التجميل هي تلك المحتوية على شمع عسل النحل، وكذلك المحتوية على اللانولين وزيت الشيا والبابونج.

ومن العوامل الأخرى المسببة لجفاف الشفاه:

الآثار الجانبية لتناول الأدوية؛ تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية؛ نقص فيتامينات А وЕ؛ المكورات العنقودية الذهبية؛ عدوى فطرية؛ مرض السكري؛ تسوس الأسنان والتهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم؛ أمراض الجهاز الهضمي.
( فيستي. رو)
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