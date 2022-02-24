صحة

حالات "تبطئ" فيها القهوة عمل الدماغ... ما هي؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 16:00
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يرى الكثيرون أن القهوة علاج بسيط وبأسعار معقولة ولطيفة المذاق لتحفيز عمل الجهاز العصبي المركزي لاحتوائها على مادة الكافيين، التي "تسرع" في معظم الحالات عمل الدماغ.
قالت ناتاليا كروغلوفا، عضو الجمعية الوطنية لأخصائيي التغذية في روسيا، خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك"، إن القهوة يمكن أن "تسرع" و"تبطئ" وظائف الدماغ، مشيرة إلى الظروف التي يؤدي فيها المشروب إلى "الفرملة".
وحذرت من أن "كمية معتدلة من الكافيين تحفز الجهاز العصبي المركزي، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تثبيط. هذا ملحوظ بشكل خاص عندما يواجه الشخص قلة النوم. تحفيز نفسك بكمية كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة القلق وانخفاض الأداء والقدرات المعرفية".
وأشارت خبيرة التغذية إن الدماغ "سيتباطأ" إذا شربت أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قائلة " "معيار الكافيين هو 400 مليغرام في اليوم. هذا كوبان من القهوة بالإضافة إلى كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي، لأنها تحتوي أيضًا على مادة الكافيين. إذا كنت تشرب القهوة فقط، فهذه ثلاثة أكواب أو أكثر. بعد شرب أكثر من كمية الكافيين هذه، سيبدأ أداؤك في الانخفاض. ومع ذلك فإن هذه العملية فردية للغاية، يتجلى التأثير في كل شخص في أوقات مختلفة بعد تعاطي القهوة".
يمكن أن تظهر التأثيرات غير المرغوب فيها لأكواب القهوة، الإضافية لمدة ساعتين وأطول من ذلك بكثير. فيما تعتقد اختصاصية التغذية أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ أي إجراءات من أجل إيقاف "الكبح".
 
وختمت "التمثيل الغذائي مادة الكافيين هو عامل فردي للغاية. بالنسبة للبعض، سيستغرق الأمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يزول تأثير الكافيين الزائد، بينما سيستغرق البعض الآخر وقتًا أطول". وخلصت ناتاليا كروغلوفا إلى أنه كقاعدة عامة، بعد نوم الليل، يبدأ التأثير في الانخفاض أو الاختفاء تماما.
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