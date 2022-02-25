الخبز قد يساعدك على فقدان الوزن.. لكن بشروط

يبدو أن للخبز سمعة غذائية سيئة؛ فغالبًا ما يكون هذا الطعام القائم على الكربوهيدرات هو أول طعام يتم استبعاده من وجبات الناس عندما يحاولون التخلص من أرطالهم.

تؤكد ليزا موسكوفيتز، RDN، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة NY Nutrition Group أن "الكربوهيدرات هي أكثر المغذيات الكبيرة سوءا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية وفقدان الوزن"، بحسب ما ذكر موقع ليف سترونغ. لكن على عكس الاعتقاد الشائع، لا تُترجم الكربوهيدرات الموجودة في الخبز تلقائيًا إلى تراكم الخلايا الدهنية أو زيادة الوزن، كما تقول موسكوفيتز. ومن ناحية أخرى فإن "حرمان نفسك من الكربوهيدرات، خاصة تلك التي تحبها (مثل الخبز)، قد يأتي بنتائج عكسية لاحقًا، وتؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة". هذا يعني أن تناول الخبز المحمص في وجبة الإفطار أو شطيرة على الغداء يمكن أن يكون جزءًا صحيًا ولذيذًا من خطة إنقاص الوزن.