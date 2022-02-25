الخبز قد يساعدك على فقدان الوزن.. لكن بشروط

يبدو أن للخبز سمعة غذائية سيئة؛ فغالبًا ما يكون هذا الطعام القائم على الكربوهيدرات هو أول طعام يتم استبعاده من وجبات الناس عندما يحاولون التخلص من أرطالهم.
تؤكد ليزا موسكوفيتز، RDN، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة NY Nutrition Group أن "الكربوهيدرات هي أكثر المغذيات الكبيرة سوءا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية وفقدان الوزن"، بحسب ما ذكر موقع ليف سترونغ. لكن على عكس الاعتقاد الشائع، لا تُترجم الكربوهيدرات الموجودة في الخبز تلقائيًا إلى تراكم الخلايا الدهنية أو زيادة الوزن، كما تقول موسكوفيتز. ومن ناحية أخرى فإن "حرمان نفسك من الكربوهيدرات، خاصة تلك التي تحبها (مثل الخبز)، قد يأتي بنتائج عكسية لاحقًا، وتؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة". هذا يعني أن تناول الخبز المحمص في وجبة الإفطار أو شطيرة على الغداء يمكن أن يكون جزءًا صحيًا ولذيذًا من خطة إنقاص الوزن.
فقط تجنب هذه الأخطاء الشائعة:
1- اختيار الخبز المفتقر إلى الألياف
الألياف هي صديقك؛ فهي تبطئ عملية الهضم، وتوازن نسبة السكر في الدم، وتساعد على خلق نقص في الطاقة ضروري لحرق الدهون. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، لذلك ستشعر بالرضا عن تناول كميات أقل.
الحل: التزم بشرائح تحتوي على ما لا يقل عن 3 إلى 5 غرامات من الألياف لكل وجبة.
2- احتواؤه على السكر المضاف
يتوافر السكر المضاف في العديد من أنواع الخبز التي يتم شراؤها من المتاجر. هذه الإضافات الحلوة لها تأثير معاكس للألياف: فبدلاً من تثبيت نسبة السكر في الدم، فإنها تؤدي إلى طفرات مفاجئة.
الحل: استهدف الحصول على 5 غرامات أو أقل من السكر المضاف لكل وجبة.
3- تفضيل الأنواع المكررة
الخبز الأبيض والأصناف المكررة الأخرى تفتقر إلى الألياف والمواد المغذية، والتي يتم تجريدها في عملية الطحن. من دون الأجزاء الغنية بالمغذيات من نواة الحبوب - النخالة والبذرة - يمكن لهذه الحبوب المعالجة للغاية أن تزيد من نسبة السكر في الدم والشهية. من ناحية أخرى، تعد الحبوب الكاملة مصدرًا قويًا لبروتينات بناء العضلات والألياف (بالإضافة إلى فيتامينات ب والمعادن) التي تعزز فقدان الوزن وإدارة الوزن.
الحل: ابحث عن "حبوب كاملة 100 في المئة" أو "قمح كامل بنسبة 100 في المئة" على الملصق، وتأكد من إدراج القمح الكامل كمكون أول. أيضًا، احذر من المصطلحات المشابهة، مثل "القمح" أو "الحبوب المتعددة"، والتي تُصنع عادةً من الدقيق الأبيض المكرر.
4- تجاهل البروتينات
تحتاج الكربوهيدرات إلى مكمل - مثل البروتينات الخالية من الدهون أو الدهون الصحية - لبناء وجبة متوازنة.
الحل: للمساعدة في إبطاء عملية الهضم وتحسين الشعور بالشبع على المدى الطويل، قم بطبقة شرائح الخبز بالبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو التونة أو البيض، أو الدهون المضادة للالتهابات مثل زبدة اللوز أو الحمص أو الأفوكادو أو زيت الزيتون.