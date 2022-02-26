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صحة
هل تريد زيادة إفراز هرمون السعادة؟ تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
26-02-2022
|
02:00
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الشعور بالسعادة يعد من الأمور التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، والمسؤول عن هذا الشعور هو الدماغ، ولذا يجب التعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم في شعورك بالسعادة عن طريق زيادة إفراز هرمون الدوبامين الذي يزيد من شعورك بالتفكير الجيد ويمدك بالطاقة والحيوية ويزيد من شعورك بالسعادة، هذا الهرمون المسببة في إصابتك بالإكتئاب والتوتر والقلق والحظن عندما تقل نسبته في المخ.
وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الأطعمة التي تزيد من إفراز نسبة هرمون السعادة الدوبامين ، ومنها:
-الحليب ومشتقاته:
أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الزبادي والحليب والأجبان تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تزيد من إفراز هرمون الدوبامين في الجسم، ولذا يزداد شعورك بالسعادة.
-المكسرات:
تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة كمضادات الأكسدة والحديد والفيتامينات المختلفة والمفيدة، ولذا تناولك لحفنة يوميا من المكسرات تعد خيرا غذائي رائع للشعور بالسعادة.
-الشوكولاتة :
هل تعلم أن تناولك لقطعة صغيرة من الشوكولاتة في الصباح تساعدك في الحصول علي يوم رائعة، وخالي من التوتر والقلق والعصبية؟..نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، فالشوكولاتة تساهم في زيادة إفراز هرمون الدوبامين، ولذا تزيد من شعورك بالسعادة وتخلصك من القلق.
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