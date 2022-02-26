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صحة
عند أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا... هذا ما سيحدث لجسمك
Lebanon 24
26-02-2022
|
11:00
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تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بوباء كورونا العالمي، ومتحوراته ومتغيراته، هو ما يبحث عنه الكثيرون، فعند ظهور اللقاح العالمي ضد الفيروس تم التأكد من أن الأشخاص الذين خضوع لأخذ الجرعتين من اللقاح لديهم أجسام مضادة تحارب وتكافح الإصابة بكورونا، ولكن ماذا تعرف عن الجرعة التعزيزية؟.
أوضح التقرير المنشور عبر جريدة " نوفوستي "، أن الكثيرون يفكرون في أخذ الجرعة التنشيطية للقاح كورونا للحد من الإصابة، وخاصة بعد انتشار متحور أوميكرون.
وأعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أن بعض الأشخاص لديهم رهبة من أخذ الجرعة التنشيطية بسبب بعض الأعراض التي عاني منها البعض بعد أخذهم للجرعات الأساسية الأولي والثانية، ولذا أوضح سبب ظهور الأثار الجانية لأخذ الللقاح.
وأشار الطبيب، أن بعض الأشخاص يتعرضون لظهور أعراض بعد أخذ الجرعة التنشيطية ، والبعض الأخر لا يشعر بأي عرض، والسبب أن الناس مختلفون، ولذا فاستجابتهم المناعية مختلفة، فبعض الأشخاص يعانون من الإصابة ببعض الأعراض كارتفاع درجة حرارة الجسم عند أخذ الجرعة التنشيطية، ولكن عند أخذ الجرعة الأولي والثانية لا يمون بأي أعراض.
وأضاف الدكتور أن بعض الأشخص يتعرضون للمضاعفات الصحية نتيجة إصابتهم بالتهاب في الجهاز التنفسي، وأيضا قلة النوم أو الإجهاد تؤثر في الشعور بأي مضاعفات بعد أخذ الجرعة التنشيطية.
المصدر: اليوم السابع
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