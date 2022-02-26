16
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
طبيبة تحدد من يتهدده خطر متزايد في الرؤية
Lebanon 24
26-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الدكتورة إليانا كيسيليوفا، أخصائية طب العيون، متى يجب استخدام النظارات الطبية، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر مشكلات الرؤية.
وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا، إلى أنه في أحيان كثيرة لا يشعر الشخص بأي أعراض مرضية، ومع ذلك عليه مراجعة أخصائي طب العيون مرة واحدة في السنة، للتأكد من أن بصره على ما يرام. لأن الكثير من أمراض العيون في بداية تطورها لا تظهر لها أعراض محددة، ولكنها لاحقا تسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى العمى التام. لذلك فقط الطبيب الأخصائي يتمكن من اكتشاف هذه الأمراض في مرحلة مبكرة ومنع تطورها.
ووفقا لها، أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض العيون هم الذي يقضون وقتا طويلا في العمل على الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر ومن يعاني من مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك من تعرض في وقت سابق إلى إصابة في عينه، أو خضع لعملية جراحية في العين، ومن يعاني من مرض مزمن في العين أو يعاني أقرباؤهم من أمراض العيون.
وتقول: "ولكن عند ظهور أحد الأعراض التي سأذكرها أدناه، يجب استشارة طبيب العيون وعدم محاولة علاج المرض ذاتيا. وهذه الأعراض هي: ضعف حدة البصر في البعد أو القرب، عدم وضوح الصورة، ألم في العين (بغض النظر عن الموقع والطبيعة)، احمرار، تمزق، حكة، شعور بالرمال في العين، زيادة الحساسية للضوء، ظهور إفرازات مخاطية قيحية، أورام على الجفون ومقلة العين نفسها".
وتقول، "يجب على الشخص أن ينتبه هل يغمض عينيه عندما يحدق للحصول على صورة أوضح. لأنه في هذه الحالة تضيق حزمة شعاع الضوء ما يزيد من وضوح الرؤية".
وتضيف، "عندما يعاني الشخص من الصداع، والرؤية المزدوجة، والهالات، وعدم وضوح صورة الأشياء وضبابية الرؤية أثناء الإجهاد البصري المطول (العمل على الكمبيوتر، أو قيادة السيارة، أو مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة أو القراءة فهي أعراض قد تشير إلى تدهور حدة البصر".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
02:30 | 2022-02-26
26/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
02:29 | 2022-02-26
26/02/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
04:27 | 2022-02-26
26/02/2022 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-02-26
أوميكرون الخفي.. تحذير من "اللعنة" التي أصابت الدنمارك
11:00 | 2022-02-26
عند أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا... هذا ما سيحدث لجسمك
07:01 | 2022-02-26
أول دولة تسمح بتداول لقاح نباتي مضاد لكورونا... تعرفوا إليه
05:00 | 2022-02-26
ما علاقة الإكثار في تناول القهوة والتركيز؟
02:00 | 2022-02-26
هل تريد زيادة إفراز هرمون السعادة؟ تناول هذه الأطعمة
16:00 | 2022-02-25
أطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 19:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 19:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 19:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact