صحة

أول دولة تسمح بتداول لقاح نباتي مضاد لكورونا... تعرفوا إليه

Lebanon 24
26-02-2022 | 07:01
A-
A+
Doc-P-923519-637814809987474919.jpg
Doc-P-923519-637814809987474919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبحت كندا أول دولة تسمح باستخدام لقاح مضاد لكورونا يعتمد على نباتات.

وقال المنظمون الكنديون الخميس إن لقاح ميديكاغو المكون من جرعتين يمكن إعطاؤه للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، لكنهم قالوا إن هناك القليل جدًا من البيانات حول اللقاحات لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.
 
واستند القرار إلى دراسة أجريت على 24000 بالغ وجدت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 71٪ في الوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن ذلك كان قبل ظهور متحور أوميكرون. كانت الآثار الجانبية خفيفة، بما في ذلك الحمى والتعب.

ويستخدم ميديكاغو النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس. تتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها. تمت إضافة عنصر آخر، وهو مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة يصنعها الشريك البريطاني جلاكسو سميث كلاين، إلى الحقن.
 
بينما تم طرح العديد من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، تبحث السلطات الصحية العالمية عن مرشحين إضافيين على أمل زيادة الإمداد في جميع أنحاء العالم.

وتعمل شركة ميديكاغو ومقرها مدينة كيبيك على تطوير لقاحات نباتية ضد العديد من الأمراض الأخرى، وقد يساعد لقاح كوفيد-19 في تحفيز المزيد من الاهتمام بهذه الطريقة الجديدة للتصنيع الطبي.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-02-26
11:00 | 2022-02-26
08:00 | 2022-02-26
05:00 | 2022-02-26
02:00 | 2022-02-26
16:00 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website