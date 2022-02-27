تحذير: مادة تُستخدم في منتجات غذائية...تؤدي إلى سكتة دماغية!

دراسة حديثة نُشرت مؤخرا حذرت من أن صودا الخبز المستخدمة في الكثير من المنتجات قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن "المركز الطبي للصحة والسعادة" إلى أن "المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، يُنصحون بعدم استخدام المكوّنات المحتوية على الصوديوم، ولكن قد تكون بعض المكوّنات الآمنة ضارة بالمقدار ذاته". وأضافت: "قد يكون في الإمكان استهلاك صودا الخبز باعتدال بشكل عام، لكن سوء الاستخدام والجرعة الزائدة قد يسبّبا مشاكل خطِرة مع التمثيل الغذائي ومضاعفات عصبية. وعلى الرغم من استخدام صودا الخبز على نطاق واسع، إلا أنه نادراً ما يتم الإبلاغ عن حالة تسمّم شديدة والوفاة من جرعة زائدة من صودا الخبز في الأدبيات الطبية".

وتطرقت الدراسة إلى حالة مريض أُصيب بفشل تنفسي حاد وسكتة دماغية بعد تناول كميات كبيرة من صودا الخبز، موضحةً أن هذه الحالة تسلّط الضوء على أهمية التنبه الى كمية صودا الخبز المستخدمة كي لا تتسبّب في النهاية بسكتة دماغية حادة تؤدي إلى الوفاة.

ونشرت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية الدراسة التي أكد فيها العلماء أن "العديد من المنتجات تحتوي على الصوديوم، وغالباً ما تكون موجودة في الطعام المعلّب، كما أن الأطعمة المخبوزة تحتوي على نسبة عالية من صودا الخبز، لذلك من المهم تناول الأطعمة المخبوزة بكميات معتدلة وقليلة".

وأشارت الدراسة إلى أن السكتة الدماغية تودي بحياة نحو 32000 شخص في بريطانيا كل عام، وأن ما يصل إلى 90% من تلك الحالات يمكن منعها من خلال تغييرات كبيرة في نمط الحياة. وأضافت: "هناك أسباب كثيرة تزيد من خطر الإصابة بجلطة في الدماغ، ولكن أهمها هو ارتفاع ضغط الدم وعدم ممارسة الرياضة وسوء النظام الغذائي والتدخين".