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صحة
لهذا السبب يجب عدم التوقف عن تناول الأجبان لخسارة الوزن
Lebanon 24
28-02-2022
|
08:00
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يعتقد الكثيرون بأن فقدان الوزن يتطلب التوقف عن تناول الأجبان، غير أن هذا الاعتقاد خاطئ بحسب ما قالت أخصائية التغذية غينيد بروديل لصحيفة إكسبرس البريطانية.
تقول غينيد، إن الجبن مصدر غني بالكالسيوم والدهون والبروتين، وهو يحتوي على كميات عالية من فيتامينات أ وب 12 إلى جانب الزنك والفوسفور والريبوفلافين، لذا فإن التخلي عن تناوله سيجعل الجسم يفقد كل هذه العناصر الغذائية.
وأكدت غينيد على أن تناول الجبن يجب أن يكون بشكل متوازن، للحصول على فوائده الغذائية والصحية، وعدم اكتساب الوزن، لأن الإفراط في تناول الجبن يؤدي إلى زيادة في الوزن، والحرمان منه يؤدي إلى الحرمان من فوائده الغذائية.
وتوصي غينيد بتناول الجين لأنه يحتوي على البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى عدم تناول المزيد من الطعام وبالتالي عدم اكتساب الوزن.
وعلى الرغم من ذلك، حذرت غينيد من أن الجبن غني بالطاقة وهذا يعني أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن.
ما هي أفضل أنواع الجبن لإنقاص الوزن
إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فهذه الأنواع من الجبن تحتوي على سعرات حرارية أقل من الأنواع الأخرى:
الجبن القريش
تقول غينيد، إن الجبن القريش مصدر كبير للبروتين، ويحتوي على عدد سعرات حرارية قليلة. يمكن تناول هذا النوع من الجبن، مع البطاطس أو يضاف إلى السلطات.
جبن الموزاريلا
تحتوي جبنة الموزاريلا على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والصوديوم، لذا فهي مناسبة للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.
جبن الفيتا
جبنة رائعة يمكن استخدامها مع السلطات وتحتوي على كمية جيدة من البروتين، وهي قليلة السعرات الحرارية.
جبن الريكوتا
جبنة الريكوتا رائعة مع المعكرونة، وهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين.
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