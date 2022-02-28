3 فئات من البشر يحظر عليهم أكل البندورة!

تدخل البندورة في عدد كبير من الأطباق حول العالم حيث أصبحت ضمن المكونات الأساسية التي قد لا يستسيغ الكثيرون الطعام دونها.
ورغم نكهة البندورة او الطماطم الشهية والمحببة للملايين حول العالم إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود بعض البشر يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم. وبحسب موقع صحي طبي فإنّه هناك 3 حالات من البشر يجب أن يتجنبوا تناول الطماطم فورا، وهم:
1.من يعانون من وجود حصوات بالكلى.
2.من يعانون من أمراض بالمعدة.
3.المصابون بالتهاب وقرحة المعدة.
ويرجع السبب في منع هؤلاء من تناول البندورة إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.
يذكر أن البندورة المعالجة حراريا تعد أكثر فائدة من تلك الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.
وفي وقت سابق، حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.