3 فئات من البشر يحظر عليهم أكل البندورة!

تدخل البندورة في عدد كبير من الأطباق حول العالم حيث أصبحت ضمن المكونات الأساسية التي قد لا يستسيغ الكثيرون الطعام دونها.

ورغم نكهة البندورة او الطماطم الشهية والمحببة للملايين حول العالم إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود بعض البشر يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم. وبحسب موقع صحي طبي فإنّه هناك 3 حالات من البشر يجب أن يتجنبوا تناول الطماطم فورا، وهم:

1.من يعانون من وجود حصوات بالكلى.

2.من يعانون من أمراض بالمعدة.

3.المصابون بالتهاب وقرحة المعدة.