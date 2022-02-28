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صحة
طبيب روسي يتحدث عن احتمال ظهور نوعين جديدين من "أوميكرون" في روسيا
Lebanon 24
28-02-2022
|
23:00
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أعلن طبيب المناعة د. نيقولاي كريوتشكوف، أن روسيا ستشهد في أسبوعين قريبين انتشار نوعين من متحور "أوميكرون" ВА.2 وВА.3.
وأشار إلى أن ВА.2 سيأتي أولا، ثم سيعقبه ВА.3. وأوضح، نيقولاي كريوتشكوف، في حديث أدلى به لبوابة Ura.ru الإلكترونية أن ВА.2 وВА.3 اللذيْن قد ينتشران في روسيا يشكلان خطورة جدية على سكان روسيا وقال إن ВА.2 سيبدأ في الانتشار بعد أسبوعين. أما ВА.3 فسينتشر بحلول نيسان المقبل أو أيار المقبل.
وحسب طبيب المناعة فإن الوباء سيستمر على الرغم من بعض القيود المفروضة عليه. ودعا إلى الحفاظ على مستوى عال للتطعيم واتخاذ الإجراءات الوبائية النشيطة.
ومن ناحية أخرى فإن طبيب الأمراض الباطنية، أندريه زفونكوف، أشار إلى أن اللاجئين القادمين من منطقة دونباس تم تطعيمهم وتستمر عملية فحص اختبارهم.
وقال:" آخذا في الاعتبار أن موجة التطعيم الجماعي قد تشكلت وسيصطدم الفيروس بسد من المواطنين المطعّمين. وعلى الأرجح سيكف "اأوميكرون" عن الانتشار على الرغم من أنه يجتاز بالطبع التطعيم. لكن مع حسن الحظ سيكون مساره خفيفا.
المصدر:
روسيا اليوم
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