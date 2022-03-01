هل يستمر نشاط كورونا بعد وفاة المصاب؟ إليك الجواب

في حالة غريبة، جاءت نتيجة اختبار رجل إيجابية بفيروس كورونا، وذكرت تقارير إعلامية أن ستة أسابيع كاملة بعد وفاته.في ايلول 2021 ، فُقد رجل أوكراني يبلغ من العمر 41 عامًا، كان يسبح في البحر على الساحل الإيطالي مع صديقه. وذكرت جريدة جيروزاليم بوست أنه بعد ستة عشر ساعة، أُعلن عن وفاته بعد غرقه.وقال التقرير، في لغز طبي، وجد باحثون إيطاليون أن جثته وجدت إيجابية للفيروس بما لا يقل عن 28 مرة.تكشف الحالة، التي نُشرت في مجلة BMC Journal of Medical Case Reports، أنه قبل الوفاة كان الرجل "بدون أعراض تمامًا، ووفقًا للباحثين، من المرجح أن يكون لدى الرجل حمولة فيروسية منخفضة نسبيًا عند وفاته.وضافت "تعكس هذه البيانات أهمية مسحات ما بعد الوفاة في جميع حالات تشريح الجثة، وليس فقط في متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة المحتملة لفيروس كورونا.وقال الباحثين إن النتائج تظهر أن علماء الأمراض يجب أن يتحققوا من وجود جزيئات الفيروس "بعد وقت طويل من لحظة الوفاة، حتى لو تم تقييم الحمل الفيروسي الأولي المنخفض".علاوة على ذلك، حتى نهاية فترة الاختبار يمكن التعرف على جزيئات الفيروس، وقال التقرير إن هذا يعني أن اختبارات الفيروس لا تزال إيجابية ، بينما أصبح من الصعب التعرف على الخلايا البشرية.وذكر تقرير الحالة أنه "تم إجراء 28 سطحًا بلعوميًا على الجسم" من قبل نفس الفريق، معدة بشكل صحيح وبإجراءات قياسية وفقًا للإرشادات الدولية والبروتوكولات المعمول بها، وكانت كل الاختبارات إيجابية.في عام 2020 ، أجرى باحثون من المملكة المتحدة تشريحًا لجثة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفي بسبب كورونا، وبعد 27 يومًا من وفاته ، تم اكتشاف الفيروس في رئتيه، وأشار التقرير إلى أن ذلك على الرغم من المدة الطويلة التي مرت وأن مسحات من أنفه وحنجرته أجريت بعد وفاته مباشرة جاءت سلبية.