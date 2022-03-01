صحة

طريقة مميزة للعناية بالشعر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-03-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-924766-637817272181058752.jpg
Doc-P-924766-637817272181058752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتبر صبار الأولفيرا المكون الشائع للعناية، بصحة الجلد والبشرة، فقد أطلق عليه المصريون القدماء اسم"نبات الخلود"وكان عنصرا أساسيا في نظام الجمال عند المصريين القدماء حسب الأبحاث.  

ونشر موقع" Eatingwell" حوارا مع الكيميائية "تونيا لين "وهي مؤسس قناة اليوتيوب الشهيرة، Curly Chemistry ومع الكيميائي "باتريك أوبوكوهو" شرحوا فيه فوائد صبار الأولفيرا الإضافية للشعر.

وأوضحت "لين" أن الصبار له مجموعة كبيرة من الفوائد للشعر، سواء العلاجية أوالترطيبية، وتقول لين:"إن الصبار لديه القدرة على تعزيز توازن درجة الحموضة في الشعر وفروة الرأس والجلد وهذا يلعب دورا كبيرا في صحة أجسامنا، ولسوء الحظ، ينشأ الكثير من مشاكل فروة الرأس بسبب اختلال توازن درجة الحموضة التي لا يعلمها الجميع".

وأضافت لين أن الأولفيرا تساعد في تحقيق ترطيب طويل الامد للشعر وذلك بسبب خصائصها القادرة على امتصاص الرطوبة من المحيط.

وتظهر الأبحاث أن الصبار عنصر مضاد للالتهابات، ويمكن أن يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، ما يساعد في تقوية الشعر وفروة الرأس، وتحافظ الخصائص الواقية من الأشعة فوق البنفسجية على اللون واللمعان للحفاظ على إشراق الشعر.

وتفيد المعلومات أن الألوفيرا قد يساعد في نمو الشعر، لأنه يزيد من الدورة الدموية في فروة الرأس ومليء بالفيتامينات A و C و E التي تقاوم الالتهابات.

وأفادت الكيميائية تونيا لين بأن المنتجات التسويقية التي تحتوي على الأولفيرا قد لا تحقق دائما النتائج المرجوة وذلك يعتمد على ما إذا كانت قد استخدمت المادة كهلام أو بودرة وتختلف الخصائص من منتج إلى آخر.

ونصحت لين الذين يعانون من فروة رأس جافة أو متقشرة، في غسل الرأس بعصير الصبار أسبوعيا لأنه يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس ويمكنه أيضا تقليل الحكة، وأضافت لين: "يعتبر وضع عصير الصبار على الشعر أيضا طريقة رائعة لمنح شعرك علاجا رائعا طوال الأسبوع، خاصة إذا كان يعاني من الجفاف قليلا".

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن استخلاص الجل الموجود في وسط أوراق الصبار وتطبيقه مباشرة على فروة الرأس الشعر للحصول على قناع شعر طبيعي بالكامل.

ويفيد الخبراء إلى أن مادة الأولفيرا تتفاعل بشكل مختلف مع كل شخص فقد يعاني البعض من الحساسية وقد تحقق نتائج مثالية للبعض الآخر لذا على كل شخص مراقبة النتائج على نفسه للتأكد من صحة خياره.

(Eatingwell) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-03-01
08:00 | 2022-03-01
07:00 | 2022-03-01
05:30 | 2022-03-01
05:00 | 2022-03-01
02:00 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website