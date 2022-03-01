صحة

غسل الوجه بالصابون يوميا... هذه نتائجه

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-924772-637817275605347955.jpg
Doc-P-924772-637817275605347955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة مارينا شيستوفا، أخصائية التجميل الروسية، أن الصابون مزيل جيد للدهون والأوساخ من الجلد، ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يلحق ضررا كبيرا به.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للجلد توازن حمضي-قاعدي ((pH يعادل 5.5 . والصابون مادة قاعدية تتراوح قيمة (pH) فيه بين 9 و11. أي أعلى بكثير من التوازن الطبيعي للجلد. صحيح الصابون يزيل بفعالية الأوساخ والدهون من الجلد ولكنه في نفس الوقت يسبب جفافه. والجلد الجاف، تربة صالحة لتكاثر البكتيريا، لذلك يظهر عليه الطفح في حالات كثيرة.

وتقول، "مهمتنا، خاصة في حالة وجود مشكلات معينة في الجلد، هي جعل حمضية الجلد أعلى ولكن قريبة من المعدل الطبيعي، ليس فقط بإزالة الأوساخ والدهون، بل وأيضا بخلق غشاء عازل للبكتيريا".

ووفقا لها، من الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جلدية، استخدام هلام أو رغوة تطهير بدلا من الصابون. والخطوة الثانية هي اختيارية، يمكن استخدام ماء خاص يحتوي على مواد لمكافحة الطفح الجلدي وبعد ذلك غسل الوجه بالماء ووضع كريم مرطب.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-03-01
12:00 | 2022-03-01
10:00 | 2022-03-01
08:00 | 2022-03-01
07:00 | 2022-03-01
05:30 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website