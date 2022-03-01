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صحة
غسل الوجه بالصابون يوميا... هذه نتائجه
Lebanon 24
01-03-2022
|
14:00
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أعلنت الدكتورة مارينا شيستوفا، أخصائية التجميل الروسية، أن الصابون مزيل جيد للدهون والأوساخ من الجلد، ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يلحق ضررا كبيرا به.
وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للجلد توازن حمضي-قاعدي ((pH يعادل 5.5 . والصابون مادة قاعدية تتراوح قيمة (pH) فيه بين 9 و11. أي أعلى بكثير من التوازن الطبيعي للجلد. صحيح الصابون يزيل بفعالية الأوساخ والدهون من الجلد ولكنه في نفس الوقت يسبب جفافه. والجلد الجاف، تربة صالحة لتكاثر البكتيريا، لذلك يظهر عليه الطفح في حالات كثيرة.
وتقول، "مهمتنا، خاصة في حالة وجود مشكلات معينة في الجلد، هي جعل حمضية الجلد أعلى ولكن قريبة من المعدل الطبيعي، ليس فقط بإزالة الأوساخ والدهون، بل وأيضا بخلق غشاء عازل للبكتيريا".
ووفقا لها، من الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جلدية، استخدام هلام أو رغوة تطهير بدلا من الصابون. والخطوة الثانية هي اختيارية، يمكن استخدام ماء خاص يحتوي على مواد لمكافحة الطفح الجلدي وبعد ذلك غسل الوجه بالماء ووضع كريم مرطب.
( نوفوستي)
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