18
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل أنت من عشاق القهوة؟ اليك كيف تستمتع بها من دون أن تضر جسمك
Lebanon 24
01-03-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكن ألا يكون تناول القهوة مناسبًا للجميع، لكنها لا تزال واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. إنه مشروب لذيذ ومعزز للطاقة، بالإضافة إلى كونه يوفر الكثير من الفوائد الصحية مثل تسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، بل تشير بعض الدراسات إلى أنه يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع Eat This Not That.
يمكن أن توفر القهوة العادية هذه الفوائد، لكن المكونات التي يتم إضافتها إلى القهوة يمكن أن تلغيها بسرعة، على سبيل المثال، إن شرب القهوة مع الكثير من الكريمة والسكر بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل زيادة الوزن أو الالتهاب.
تقول اختصاصية التغذية تريستا بست إنه يمكن المساعدة على الوقاية من الالتهاب وزيادة الوزن عند تناول القهوة إذا تم الالتزام بالنصائح التالية:
1. تقليل استهلاك منتجات الألبان
إن الطريقة الشائعة لشرب القهوة هي بإضافة الكريمة المكثفة والحليب أو لاتيه كامل الدسم. يمكن أن يكون المشروب بهذه الطريقة لذيذ الطعم، لكن ربما يساهم في الاستجابة الالتهابية من الجسم إذا تم تناوله بشكل منتظم.
تقول بست: "يمكن أن يكون لدى البعض حساسية متفاوتة من منتجات الألبان، لذلك من الأفضل الاستغناء عنها عند تناول القهوة لفترة من الوقت".
2. تجنب تناول السكر المكرر
من السهل طلب لاتيه الفانيليا أو الكراميل دون أن يتوقف الشخص للتفكير بشأن السكر الإضافي. وتحذر بست من أن السكر المضاف يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الالتهاب إذا تم تناوله على مدى فترة من الزمن.
تقول بست: "يوجد السكر المكرر في السكر التقليدي المستخدم لتحلية القهوة والسكر المضاف في العديد من نكهات القهوة والكريمة، وهذا النوع من السكر شديد الالتهاب"، موضحة أن "البديل المفيد هو المحليات الطبيعية مثل العسل إذا كان الشخص يرغب في تقليل المكونات الالتهابية التي يتناولها بانتظام".
3. حجم الحصص
تحذر بست أيضًا من أنه إذا كان الشخص يستمتع بالخروج للحصول على مشروبات القهوة، فربما تكون أحجام الأكواب كبيرة بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والسكر.
تقول بست: "غالبًا ما تحتوي مشروبات القهوة المميزة، الساخنة أو الباردة أو المجمدة، على سعرات حرارية فارغة وأحجام كبيرة، لذلك إذا كان الشخص قلقًا بشأن الالتهاب، فربما يرغب في التحقق من حجم القهوة التالية المطلوبة حسب الطلب"، شارحة أنه يمكن "تقليص حجم الحصص لفترة بهدف اختبار ما إذا كان الانتفاخ والالتهاب ينخفضان".
4. مكونات مبيض القهوة
تنصح بست بأنه عند اختيار مبيض القهوة، من المهم دائمًا قراءة الملصق الذي يتضمن المحتوى الغذائي، فإذا كان الشخص يبحث عن مبيض قهوة خال من منتجات الألبان للمساعدة في مكافحة الالتهاب، فربما يتفاجأ عندما يجد أن العديد من كريمات القشدة الخالية من منتجات الألبان تأتي مع الكثير من السكر المضاف ومكونات غريبة أخرى.
لذلك من الضروري اختيار مبيض للقهوة لا يحتوي على سكر مضاف.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
10:51 | 2022-03-01
01/03/2022 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
14:10 | 2022-03-01
01/03/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
16:17 | 2022-03-01
01/03/2022 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2022-03-02
هذه أسوأ عادات غذائية تضر بصحة البشرة.. تجنبوها!
16:00 | 2022-03-01
3 أصناف من البشر يحظر عليهم أكل الطماطم
14:00 | 2022-03-01
غسل الوجه بالصابون يوميا... هذه نتائجه
12:00 | 2022-03-01
هل يعاني المصاب بـ"أوميكرون" من متلازمة "كوفيد-19"؟
10:00 | 2022-03-01
طريقة مميزة للعناية بالشعر... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-03-01
أدلة جديدة عن أصل كورونا.. أين بدأ؟
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 10:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 10:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 10:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact